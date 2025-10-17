شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شهرستان شیراز استان فارس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح پویش ایران جان با هدف معرفی ظرفیت‌های واقعی ایران زیبا و سرافراز در سطح استان‌ها و مناطق مختلف کشور برگزار شد. در آخرین روز از پویش ایران جان، فارس ایران، باهمکاری صداو سیمای استان فارس و شهرداری شهرستان شیراز استان فارس، همایش راهپیمایی خانوادگی با حضور گسترده علاقمندان برگزار شد تا به شعار «فارس مهد دین، حماسه و هنر» در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تحقق بخشند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: سالار خطیر - فارس

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

گزارش تصویری از برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز

برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز

برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز

گزارش تصویری از برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز

برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز

گزارش تصویری از برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز

برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: برگزازی ، پویش ایران من ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
تصاویری از پویش درختکاری به مناسبت روز روستا و عشایر در فریمان
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
آغاز پویش ملی مهر علوی در نیشابور در آستانه بازگشایی مدارس + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
آغاز سال تحصیلی جدید با عشق و مهر؛ برگزاری نهمین کمپین مداد نارنجی در ارومیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نهضت آسفالت معابر در صالح‌آباد کلید خورد + فیلم و عکس
گزارش تصویری از برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز
آخرین اخبار
گزارش تصویری از برگزاری پویش ایران جان، فارس ایران در شیراز
نهضت آسفالت معابر در صالح‌آباد کلید خورد + فیلم و عکس
برگزاری مراسم گرامیداشت شهیده معصومه کرباسی در دارالرحمه شیراز
نارضایتی کارکنانی که با الکترونیکی شدن عوارض بیکار شدند
یکطرفه شدن جاده چالوس ساکنان شهر‌های شمالی را به دردسر انداخت
نگرانی بازنشستگان از تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان
برداشت طلای سفید شهرستان میانجلگه آغاز شد + عکس
نمایی زیبا از آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار