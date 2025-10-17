باشگاه خبرنگاران جوان - طرح پویش ایران جان با هدف معرفی ظرفیت‌های واقعی ایران زیبا و سرافراز در سطح استان‌ها و مناطق مختلف کشور برگزار شد. در آخرین روز از پویش ایران جان، فارس ایران، باهمکاری صداو سیمای استان فارس و شهرداری شهرستان شیراز استان فارس، همایش راهپیمایی خانوادگی با حضور گسترده علاقمندان برگزار شد تا به شعار «فارس مهد دین، حماسه و هنر» در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تحقق بخشند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: سالار خطیر - فارس

