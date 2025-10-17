بزرگ‌ترین گردهمایی اعتراضی از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ قرار است در بیش از ۲۶۰۰ نقطه آمریکابرگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میلیون‌ها نفر در سراسر آمریکا برای اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، در تظاهراتی سراسری با عنوان «نه به پادشاهان» به خیابان‌ها می‌آیند.

این اعتراضات که حدود ۳۰۰ سازمان مختلف را متحد کرده است، در آخرین روز از تجمعات خود در ۱۴ ژوئن، همزمان با برگزاری رژه نظامی ترامپ در واشنگتن به مناسبت تولدش، با استقبال گسترده‌ای مواجه شد. این بزرگ‌ترین روز تظاهرات از زمان بازگشت این میلیاردر جمهوری‌خواه به کاخ سفید در ژانویه برای آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش بود.

سخنگوی این جنبش گفت که چهار ماه پس از آن، سازمان‌دهندگان بیش از ۲۶۰۰ تظاهرات از شرق تا غرب آمریکا برنامه‌ریزی کرده‌اند و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر بار دیگر در آن شرکت کنند.

دیردری شیفلینگ، مسئول ارشد سیاسی و امور اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: معترضان می‌خواهند این پیام را منتقل کنند که «ما کشوری متشکل از افراد برابر هستیم. ما کشوری قوانینی هستیم که برای همه اعمال می‌شود، کشوری با فرآیند‌های قانونی و دموکراسی. ما ساکت نخواهیم نشست.»

لیا گرینبرگ، از بنیان‌گذاران پروژه تجزیه‌ناپذیر، نیز اقدامات دولت ترامپ از جمله اعزام گارد ملی به شهرها، سرکوب مهاجران بدون مدارک و تحت تعقیب قرار دادن مخالفان سیاسی را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: این کتاب بازی کلاسیک اقتدارگرایان است: تهدید، تهمت و دروغ، ترساندن مردم برای وادار کردن به تسلیم. اما ما مرعوب نخواهیم شد.

رندی وینگارتن، رئیس فدراسیون معلمان آمریکا، نیز شرکت در این اعتراضات را وظیفه‌ای برای مبارزه به خاطر مردم آمریکا خواند.

به غیر از نیویورک و سانفرانسیسکو، تظاهراتی در شهر‌های بزرگی مانند واشنگتن، بوستون، شیکاگو، آتلانتا و نیواورلئان و همچنین شهر‌های کوچک‌تر در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است. جنبش «نه به پادشاهان» حتی رویداد‌هایی را در کانادا نیز سازماندهی کرده و تظاهراتی در تورنتو، ونکوور و اتاوا، پایتخت این کشور برنامه‌ریزی شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

