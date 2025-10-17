معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مازندران قطب کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رفیعی پور معاون وزیر جهاد کشاورزی، در مراسم افتتاح کارخانه تولید دارو و مکمل‌های دامپزشکی در بابلسر، با اشاره به اهمیت راهبردی امنیت غذایی، گفت: مازندران ستون فقرات امنیت غذایی کشور است، باید با اجرای طرح‌های کاربردی و هوشیاری کامل امنیت غذایی هموطنان حفظ شود

او افزود: امنیت غذایی خط مقدم دفاع از کشور است و حتی از جنگ‌های سخت‌افزاری و سایبری مهم‌تر است.

رفیعی پور با هشدار درباره تهدیدات نوین علیه امنیت غذایی کشور، گفت: دشمنان برای از پا درآوردن ملت‌ها، دیگر تنها متکی به جنگ‌افزار‌های پرهزینه نیستند. امنیت غذایی امروز مهم‌ترین هدف آنان است.

او با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین امنیت غذایی، افزود: آینده امنیت غذایی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان است و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های چنین پروژه‌هایی جلوگیری از خروج استارت‌آپ‌ها و نخبگان از کشور است.

رفیعی پور با ارائه آمار‌هایی از تولیدات دامی کشور، گفت: در شرایط شدیدترین تحریم‌ها، کشورمان بیش از ۱۸ میلیون تن فرآورده خام دامی تولید می‌کند و در تولید برخی محصولات مانند شیر و تخم مرغ، در رتبه‌های برتر جهان قرار داریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، مازندران را ستون فقرات امنیت غذایی کشور خواند و از همه دستگاه‌ها خواست برای پایداری تولید و امنیت غذایی از وزارت جهاد کشاورزی حمایت کنند.

این کارخانه با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان بابلسر افتتاح شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران