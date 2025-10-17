باشگاه خبرنگاران جوان- سردار داوود غیاثی راد؛ معاون فرهنگی رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح پس از درگذشت سردار افشار با مرور ابعاد شخصیتی سردار و میراث ماندگار ایشان در جمهوری اسلامی، خاطره یک فیلم کمتر دیده شده را روایت میکند: رهبر معظم انقلاب در کنار سردار افشار؛ «سال ۶۶ مقام معظم رهبری که آن زمان رئیس جمهور بودند به کردستان و در میان اقوام سنی و شیعه کرد رفتند. حتی حضرت آقا عمامهشان را هم بهصورت عمامه اهلتسنن بستند. آن زمان سردار افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران بودند و عالیترین مقام عالی نظامی. سفر مشترک رهبر معظم انقلاب و سردار افشار یک هفته زمان برد و آنها پابهپای هم از تمام جبهههای غرب و شمال غرب از آذربایجان غربی و مهاباد و بانه و سردشت تا پیرانشهر و سنندج و مریوان و کردستان و ایلام و کرمانشاه بازدید کردند. سردار افشار و مقام معظم رهبری که آن زمان رئیس جمهور بودند با وجود همه خطراتی که در جبهههای غرب وجود داشت در تمام شهرهای مرزی غربی حضور پیدا کردند و پای درد دل اقوام کرد و سنی نشستند. در همان یک هفته بسیاری از مشکلات شخصی و خانوادگی را برای برخی از خانوادههای سنی کرد برطرف کردند.»
سردار غیاثی راد؛ در خصوص اهمیت سفر مشترک مقام معظم رهبری و سردار افشار در آن برهه از زمان میگوید: «در این سفر که سردار محمد طهرانی مقدم هم حضور داشتند و رهبر انقلاب و سردار افشار را مشایعت میکردند، آنها تا نزدیکترین منطقه جنگ پیش رفتند. این حضور در آن زمان ارزش بسیاری داشت. چون کردنشینان اهلسنت هم، بهنوعی هم مرزبانان نظام بودند و هم نقش بسیار مهمی در روحیه دادن به رزمندگان داشتند و در آن شرایط منافقین تلاش بسیاری میکردند تا از طریق خدشهدار کردن وحدت میان اهلتسنن و شیعیان، جنگ را به نفع خود تمام کنند، اما این حضور یکهفتهای بسیاری از این قائلهها را خنثی کرد که اگر اینطور نبود شاید نتیجه عملیات مرصاد طور دیگری رقم میخورد.»
سردار غیاثی راد ادامه میدهد: «در حین عملیات مرصاد فعالیتهای سردار افشار به طور شبانهروزی بود و ایشان حتی شبی دو ساعت هم نمیخوابیدند. آن زمان سردار افشار خبرنگاران در میدان که تاریخ جنگ را ثبت میکردند رهبری میکردند و میتوان گفت ایشان در کنار همه مسئولیتهای نظامی در زمان جنگ لیدر خبرنگاران هم بودند.»
