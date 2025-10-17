به گفته رئیس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی، نتایج انتخابات احتمالا تا آخر امشب اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور از صبح امروز -جمعه ۲۵ مهرماه- در شعب منتخب سراسر کشور آغاز شده است.

در انتخابات نظام پزشکی تهران، رای گیری در شعبه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان بو علی برگزار می‌شود. 

سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی در حاشیه بازدید از یکی از حوزه‌های رای گیری گفت: این انتخابات در صورت درخواست و تأیید آن قابل تمدید است و اولین بار ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام شد.

رضوی تاکید کرد: اگر کاندیدایی نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشت، تا دو روز مهلت ثبت اعتراض دارد و اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این زمان دو بار قابل تمدید است و در صورتی که هیئت‌های نظارت درخواست بدهند و هیئت مرکزی نظارت تایید کند نیز قابل تمدید است.

رضوی افزود: اولین بار بود که این انتخابات به صورت ثبت نام الکترونیکی انجام شد و اصلاً حضوری نبود.

وی افزود: در مرحله رای گیری هم انتخابات تمام الکترونیکی است که این نیز اولین بار است که انجام می‌شود.

رضوی تصریح کرد: انتخابات نظام پزشکی در حدود ۲۱۱ شهر و ۲۷۹ حوزه برگزار می‌شود و در این انتخابات حدود ۳۸۸ دستگاه احراز هویت داریم و بیش از ۹۰۰ صندوق در کل کشور وجود دارد.

