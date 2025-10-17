معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تامین نهاده‌های دامی توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد در حال پیگیری است، اما مشکل فعلی مبنی بر تاخیر تخصیص ارز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد ابراهیم‌حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی پیرامون اعتراض تولیدکنندگان گفت: تامین نهاده‌های دامی توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد در حال پیگیری است، اما مشکل فعلی مبنی بر تاخیر تخصیص ارز است.

وی افزود: با توجه به آنکه ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین نشده است، واردکنندگان در دریافت ارز تاخیر داشتند که این موضوع توسط وزیر جهاد و معاونت بازرگانی در حال پیگیری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تامین ارز کافی نهاده‌های دامی به منظور رفع معضل فعلی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل در حال مرتفع شدن است و واردکنندگان اقدام به واردات کردند که این امر منجر به رفع معضل خواهد شد.

