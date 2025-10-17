براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، هوای ۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و ۱۹ شعر نیز در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا  منتهی به ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز در شهر کارون ۱۶۴ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای همه گروه‌های سنی است.

شاخص کیفی هوا در شهر دشت آزادگان ۱۳۴ میکروگرم برمتر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

 

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، اهواز، ایذه، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول،، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش،، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

هوای پاک نیز تنها در شهر مسجد سلیمان  ثبت شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

