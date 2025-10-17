سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشستی با کارکنان وزارت خارجه، حضور در «فرمت مسکو» و سفر به هند را موفقیت‌آمیز توصیف و بر گسترش روابط با کشورهای منطقه تأکید کرد. وی گفت این سفرها منجر به توافقات مهمی در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با اعلام جزئیات شرکت در نشست هفتم «فرمت مسکو» و سفر اخیر خود به هند، این دو رویداد را گام‌های مهمی در جهت تقویت جایگاه بین‌المللی افغانستان و توسعه روابط منطقه‌ای توصیف کرد.

 امیرخان متقی در نشستی با کارکنان وزارت خارجه در کابل، حضور هیئت افغانستان در «فرمت مسکو» را «بی‌سابقه و موفقیت‌آمیز» خواند و گفت که نمایندگان روسیه، چین و دیگر کشورها از مواضع طالبان در زمینه ثبات سیاسی و اقتصادی، احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله خارجی استقبال کردند.

وی همچنین سفر خود به هند را «تاریخی و پُر دستاورد» توصیف کرد و به گفت‌وگو با مقامات هندی درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری، همکاری‌های آموزشی و بهداشتی، ایجاد دهلیز هوایی و حل مشکلات بندر واگه اشاره نمود.

سرپرست وزارت خارجه طالبان افزود که در این سفر با سرمایه‌گذاران هندی درباره فرصت‌های اقتصادی در افغانستان گفت‌وگو کرده و با افغان‌ها و سیک‌های مقیم هند نیز دیدار نموده است. وی بازدید از دارالعلوم دیوبند را نقطه برجسته سفر خود دانست که به احیای روابط تاریخی میان دو کشور انجامید.

متقی در پایان تأکید کرد که افغانستان دارای نظامی مستقل است، سیاست متوازن را دنبال می‌کند و بر اساس منافع ملی خود خواهان برقراری روابط نیک با تمامی کشورهاست.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، همکاری افغانستان و چین ، هند ، امیرخان متقی
