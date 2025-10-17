باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رفیعی پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه دارویی سپهران کاشت فرداد آریایی در شهرستان بابلسر، از نقش کلیدی شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان داروهای دامی در تأمین بیش از ۹۷ درصد از نیازهای داخلی کشور خبر داد.
او در حاشیه این مراسم اشاره به افتتاح این واحد تولیدی با سرمایهگذاری بیش از ۷۰ میلیارد تومان، گفت: این شرکت سالهاست در زمینه تولید بخشی از داروهای دامپزشکی فعال است و طرح امروز، در راستای توسعه، افزایش خطوط تولید و ارتقای ظرفیت تولید در حوزههای داروهای پودری و محلول است.
رفیعی پور این رویداد را افتخاری برای کشور خواند و افزود: این دستاوردهای تولیدی، مرهون تلاش سرمایهگذاران و شرکتهای دانشبنیان است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با برشمردن نتایج این خوداتکایی در حوزه دارو و نهادههای دامپزشکی، گفت: تولید بیش از ۱۲ میلیون تنی شیر در کشور، که منجر به صادرات محصولات لبنی شده، به کمک همین نهادههای بهداشتی و دارویی امکانپذیر شده است.
او در ادامه به جایگاه بینالمللی ایران در سایر حوزههای تولیدات دامی اشاره کرد و افزود: در حوزه آبزیان دارای رتبه هفتم در جهان هستیم. همچنین در تولید تخممرغ رتبه نهم جهانی و در تولید مرغ رتبه هفتم دنیا را به خود اختصاص دادهایم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: همه این موفقیتها در تولید گوشت مرغ، تخممرغ، عسل و آبزیان، به لطف کمکهای بهداشتی، دارو، واکسن، مواد بیولوژیک و مکملهایی است که توسط سرمایهگذاران و کارخانههای داخلی تولید میشود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران