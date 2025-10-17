باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ گیلان در همه فصول سال جاذبه های طبیعی بکر و جذابی دارد، در فصل پاییز با رنگارنگ شدن برگ درختان ، طبعیت استان جذاب تر از دیگر فصل ها می شود.
در تهیه گزارش های جاذبه های طبیعی شهرستان های گیلان این بار جاذبه های بکر و زیبای املش را به شما معرفی خواهیم کرد.
شهرستان املش، یکی از زیباترین و بکرترین مناطق گردشگری استان گیلان است که با طبیعت سرسبز، آبوهوای معتدل و آثار تاریخی غنی، هر ساله میزبان هزاران گردشگر از سراسر ایران و جهان است، این شهرستان با داشتن چشماندازهای فوقالعادهای از رودخانهها، کوهها، باغهای چای، شالیزارهای برنج و درختان مرکبات، بهشتی واقعی محسوب می شود.
در بخش رانکوه شهرستان املش، در میان کوههای زیبا و بلند این منطقه، آبشاری مرتفع وجود دارد که نامش سیاهتاش اشت، این آبشار ۵۰ متر ارتفاع دارد و اگر در بهار یا تابستان به آن سر بزنید، خنکی هوای اطرافش و سبزی حوالیاش باعث میشود روح و روانتان حسابی تازه شود، فاصله رانکوه از املش حدود ۲۰ کیلومتر است.
اگر اهل سفرهای ماجراجویانه و طبیعتگردی باشید حتما از قدمزدن و پیادهروی در میان درختان جنگلی لذت خواهید برد و پاداش طیکردن دو کیلومتر مسیر جنگلی در نهایت، دیدن آبشاری زیبا و مرتفع برایتان خواهد بود.
تالاب زربیجار از دیدنیهای درجه یک املش است. زربیجار هم زیباست و هم کاربردی. از آب این تالاب برای شالیکاری استفاده میشود و علاوه بر آن از زیستگاههای طبیعی است که با آغوشی باز از حیوانات مختلف و پرندگان مهاجر پذیرایی میکند.
رودخانه «هردوآب» و سرشاخه «پلرود» آب تالاب را پُر میکنند. این مکان بسیار زیباست و اگر تابستان و بهار راهی آن شوید، شانس دیدن نیلوفرهای آبی را هم پیدا خواهید کرد. اطراف تالاب هم درختان سبز و پوشش جنگلی دیده میشود؛ یعنی بیاغراق، با رفتن به زربیجار انگار در میان صفحات یک کتاب نقاشی در حال گشتوگذار هستید.
در حوالی ۳۰ کیلومتری املش، ییلاقی بهنام هلودشت قرار دارد. هلودشت ییلاقی در ارتفاعات گیلان است؛ مکانی سبز، خوشآبوهوا در جنوبغربی املش. بازدید از این ییلاق به کسانی توصیه میشوند که دوست دارند، جنگلهای بکر شمالی را از نزدیک ببینند.
کوههای منطقه هلودشت هم مرتفع و مشرف به شهرهای دیگر گیلان مانند لنگرود، رودسر و لاهیجان هستند. هلودشت جمعیت زیادی ندارد و از مناطق بکر شمال است.
املش نقاط بکر و دیدنی کم ندارد؛ ییلاق خصیلدشت یا خصیبدشت هم از جذابیتهای دستنخورده این شهر است. در این ییلاق جمعیت زیادی زندگی نمیکند. جنگل و مراتع سبز این مکان زیبا بیتردید جای مناسبی برای گشتوگذار در تعطیلات است.
ویلاها و ساختمانهایی در این ییلاق هست که مشکل اقامت در میان زمینهای سبز و جنگل خوشبو را بهسادگی برایتان مقدور میکند. برای رفتن به خصیلدشت باید از املش به روستای لاتلیل بروید. پس از طی مسافت ۷ کیلومتری به ییلاق زیبا و خوشآبوهوا خواهید رسید.
اگر به ۱۷ کیلومتری املش هم سری بزنید با روستای بلوردکان مواجه خواهید شد.
بلوردکان از مناطق بکری است که با سر زدن به آن میتوانید از طبیعت جذابی بهرهمند شوید که سکوت و زیبایی محض را در مقابل چشمهایتان پدیدار میکند. ظاهرا دُز ادبی ماجرا را زیاد کردیم اما باور کنید که این روستا از بکرترین و جذابترین نقاط سبز حوالی املش است.
از طبیعت زیبای املش که بگذریم، نقاط دیدنی تاریخی و فرهنگی هم در آن پیدا میشود مثلا عمارت صوفیها در این شهر از زیباییهای فرهنگی و تاریخی است که باید آن را ببینید. این عمارت از یادگارهای زمان قاجار است.
واقعیت این است که عمارتهای قدیمی فقط بنایی نیستند که با دیدن آن یادی از گذشتهها بکنید بلکه نشانهای از سبک زندگی در دورانهای تاریخی گذشتهاند و میتوانند دریچهای به سوی مطالعه بیشتر تاریخ باشند.
عمارت صوفیها هم ارزش تاریخی و فرهنگی زیادی دارد؛ خانهای زیبا با پنجرههای آبی و گچبریهای جذاب که از ساختار و سبک بنایی گیلانی در آن استفاده شده است. حیاط پُر از دار و درخت آن هم دیدنی و زیباست.
پس اگر به املش رفتید حتما به عمارت صوفیها هم سری بزنید.
در بخش رانکوه املش، قلعهای تاریخی به نام قلعه شاهنشین دیده میشود. به این قلعه تاریخی قلعه اسماعیلیان هم گفته میشود. علت این نامگذاری به زمان ساخت قلعه در دوره اسماعیلیان بازمیگردد. یعنی شاهنشین از بخشهای تاریخی املش است که در زمان بعد از اسلام ساخته شده است.