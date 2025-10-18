رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به تولید مازاد بر نیاز کشور، کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمید رضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷۳ تا ۷۴ هزارتومان بوده، درحالیکه نرخ مصوب جدید ۷۷ هزارتومان است.

وی نرخ هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را ۹۲ هزارتومان معادل هرشانه ۱۸۴هزارتومان اعلام کرد.

کاشانی با بیان اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم، افزود:با توجه به مازاد تولید، مشکلی در تامین نداریم و با تامین مستمر نهاده برای نیمه دوم سال نگران افت قیمت هستیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از تولید ماهانه ۱۲۰ هزارتن تخم مرغ خبر داد و گفت: بنابر آمار ماهانه ۹۵ هزارتن تخم مرغ در داخل مصرف می شود.