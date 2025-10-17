باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه حملات هوایی دیروز و دیشب رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان را نقض آشکار تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان دانست و آن را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته که به حدود ۵۰۰۰ مورد رسیده و موجب آسیب به شهروندان لبنانی، تخریب زیرساختها و اخلال در روند بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور گردیده است، این وضعیت را نتیجه بیعملی و مماشات مستمر ضامنان آتشبس- فرانسه و آمریکا- دانست و مسئولیت مستقیم آنها را در اینخصوص متذکر شد.