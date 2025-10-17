سخنگوی وزارت امور خارجه حملات رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه حملات هوایی دیروز و دیشب رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان را نقض آشکار تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان دانست و آن را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته که به حدود ۵۰۰۰ مورد رسیده و موجب آسیب به شهروندان لبنانی، تخریب زیرساخت‌ها و اخلال در روند بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور گردیده است، این وضعیت را نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس- فرانسه و آمریکا- دانست و مسئولیت مستقیم آنها را در این‌خصوص متذکر شد.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، حمله اسرائیل به لبنان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
اسرائیل جنگش با ایران تمام میشه میره سراغ غزه, اونم تمام میشه میره سراغ لبنان. نتانیاهو بدون کشت و کشتار نمیتونه راحت بخوابه.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
ب تو ربطی نداره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
به شما چه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
آقای بقایی لبنان رئیس جمهورداره نخست وزیر داره رئیس مجلس داره آنها دوست دارند بمباران کند بتوچه کاسه داغتر ازاش میشوید حاکمان لبنان اینطوری می‌خواهند پش ساکت باش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
دمت گرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
لبنان باید سلاح های اتمی پاکستان چین روسیه کره شمالی را برای نابودی اسرائیل در خاک خودش قرار دهند
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
چرا این کشورا بمب هسته ای بدن لبنان؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
گر طبیب بوری سرخودتو درمان میکردی اول تو بمب هسته ای را ازپاکستان وهند بخر وتوایران مستقر کن بعدش فاکتور خرید برای لبنان صادرکن
Germany
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
اینا کین بخدا رو مریخ زندگی میکنند ،با عقل اینا کشور ما اینجوری شده حتما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
بمب هسته فکر میکنی ترقه هستش خود لبنان هم منفجر میشه دیگه فاصله هاشون چقدر مگه از همدیگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
آمریکا با دولارهایش مسعولین لبنان راه خریده
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
فقط باید جواب داد لبنان جواب ندهد نتانیاهو خواهد زد
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
لبنان فعلی خواهان صلح است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
لبنان چ ربطی ب غزه داره؟
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
تبریک به ارتش خوابالو لبنان
مرحبا
چیزی نیس برید زیر لحاف داره سوز میاد
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
و همچنین بی عرضگی بعضی از مسئولین لبنانی!
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
سوختی عزیزم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه خیانت ها دولت لبنان و هم ارتش لبنان بوده است.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
بتو ربطی نداره تو ازکشورخودت دفاع کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
فکر کنم آتش بس غزه و لبنان برای تو وهمفکران جنگ افروز خوشایند نیست چرا؟
