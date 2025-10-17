سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا، از جمله حملات مکرر به قایق‌های ماهیگیری، و تهدید صریح به استفاده از زور و مداخله نظامی علیه ونزوئلا را نقض آشکار اصول و اهداف بنیادین منشور ملل متحد به‌ویژه اصل منع توسل یا تهدید به توسل به زور در روابط بین‌الدولی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم‌کردن این اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز آمریکا، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از هرگونه تعرض علیه صلح و امنیت بین‌المللی را خاطرنشان کرد.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، آمریکا ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
بقائی: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس است
بقائی بر حل و فصل اختلافات میان پاکستان و افغانستان از طریق دیپلماسی تاکید کرد
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سمیر
۱۴:۱۶ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
جوک جدید ،عمو تو برو اول باغچه خودته بیل بزن البته اگه باغچه و بیلی داشته باشی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
اول مشکلات ملت ایران را برطرف کنید
۰
۲
پاسخ دادن
عراقچی: حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد
ایران، روسیه و چین به سازمان ملل درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ نامه می‌نویسند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ مهر
تا زمانی که نیرو‌های مسلح آمادگی داشته باشد، دشمن توان تعرض نخواهد داشت
باید نسبت به سناریوی شرم‌الشیخ هوشیار بود
آخرین اخبار
باید نسبت به سناریوی شرم‌الشیخ هوشیار بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ مهر
ایران، روسیه و چین به سازمان ملل درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ نامه می‌نویسند
عراقچی: حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد
تا زمانی که نیرو‌های مسلح آمادگی داشته باشد، دشمن توان تعرض نخواهد داشت
انتخابات شوراها؛ مشارکت بالا، امنیت ملی و تحولی نو در نظام انتخاباتی
حضور سازمان انرژی اتمی در بیست و دومین نمایشگاه متافو ۱۴۰۴ تبریز
پیام وزیر کشور در پی درگذشت سردار افشار
پزشکیان: ایران تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است
حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی اعلام شد
باید قدرت داشت تا دشمن تصور حمله به مرز‌های کشور را نداشته باشد
پیکر سردار افشار تشییع شد
حماس پای آرمان خود ایستاد/ نمی‌توان بر تعهدات رژیم صهیونیستی حساب کرد
عارف: ایران اهل مذاکره است ولی در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود
بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
بقائی: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس است
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
بیانیه ویژه گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها می‌توان سایر استان‌ها را با تهران هماهنگ کرد/ جبران ساعت کاری پنج‌شنبه در پنج روز دیگر هفته