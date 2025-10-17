نماینده مجلس می‌گوید هیچ‌گونه تعهدی را از رژیم صهیونیستی و یا آمریکا انتظار نداریم یعنی هرچه آنها بگویند قابل تأیید نیست و نمی‌توان بر آن حساب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا محسنی ‌ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره توافق حماس و رژیم صهیونیستی گفت: حماس با هزینه‌های بسیار سنگینی که در دو سال گذشته داد، پای آرمان خود ایستاد یعنی آنچه در طول این دو سال، با این هزینه‌های سنگین پرداخت کرده بود، موجب این پیروزی شد. این پیروزی در مقابل همه‌ تجهیزات نظامی ناتو، اروپا، آمریکا و خودِ رژیم صهیونیستی بود.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس بیان کرد: اگر به آنچه در این دو سال انجام شد نگاه کنیم، می‌بینیم که یک پرونده‌ خون‌بار و سیاه از رژیم صهیونیستی در مقابل یک پیروزی واقعاً درخشان از مقاومت رقم خورد. در کل، پیروزی حماس، پیروزی مجموعه‌ مقاومت است یعنی مجموعه‌ مقاومت در منطقه اعم از حزب‌الله، انصارالله، جهاد اسلامی، گردان‌ها و دیگر گروه‌ها که همه‌ اینها دست به دست هم دادند و توانستند واقعاً اراده‌ مردم خود را در منطقه بر همه‌ آنچه در صفحات مختلفِ جنایت‌های غرب دیدیم، به پیروزی برسانند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد:  آنچه در شرم‌الشیخ انجام گرفت، طبیعتاً بر مبنای قلب واقعیت‌ها بود. طبیعی است که باید به ملت‌های خودشان پاسخ‌گو باشند. در این مدت، آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیحات نظامی آوردند، بمب آوردند و همه‌ توان نظامی خود را با آخرین نوآوری‌هایی که داشتند در اختیار رژیم قرار دادند و آنها را بر سر ملت مظلوم غزه فرود آوردند، اما طبیعتاً چون پاسخی در برابر این همه جنایت نداشتند و هزینه‌های سنگینی را از جیب ملت‌هایشان در این راستا کردند، حالا نمایشی را به راه انداخته‌اند تا بتوانند پاسخ‌گوی ملت‌های خود باشند؛ ملت‌ها نیز طبعاً از این حرف‌ها آگاه‌ هستند.

این نماینده مجلس می‌گوید در این نمایش دیدیم که واقعاً تحقیر رخ داد؛ تحقیر ترامپ با آن همه غروری که از خود نشان داد و کشورها را یکی‌یکی حاضر و غایب می‌کرد و می‌گفت «تو کجایی؟» واقعاً ملت‌ها را تحقیر کرد، بیش از آن‌که این نمایندگانشان را به‌عنوان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و غیره تحقیر کرده باشد.

محسنی ‌ثانی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه شاهد بودیم که اسرائیل به هیچ‌کدام از قراردادهایی که بسته بود، متعهد نمانده است. آیا این بار متعهد می‌ماند؟، تصریح کرد: طبیعتاً ما هیچ‌گونه تعهدی را از رژیم صهیونیستی و یا آمریکا انتظار نداریم یعنی هرچه آنها بگویند قابل تأیید نیست و نمی‌توان بر آن حساب کرد.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به هیچ‌کدام از اهدافش نرسید و در برابر این همه جنایتی که کرد، نتوانست به آنچه می‌خواست، برسد؛ ازجمله سه شرط اصلی برای حذف حزب‌الله و حماس، اما حالا همان‌ها نشستند و مذاکره کردند. حتی تا هفته‌ گذشته، آمریکا نام حماس را به‌عنوان یک گروه تروریستی می‌آورد، اما اکنون نشست و مذاکره کرد، به توافق رسید و شرایط را پذیرفت و این امر، کم پیروزی‌ای برای مجموعه‌ مقاومت و حماس نیست و شکستی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:  آنها که مقاومت را تروریست می‌خواندند، حالا فهمیده‌اند تروریست واقعی کیست و مقاومت یعنی چه و پیروزی نیز طبیعتاً از آنِ همین ملت‌ها بود که آن را رقم زدند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جبهه مقاومت ، جنش حماس
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
صلح غره نماد پیروزی مستضعفین بر مستکبرین بود
