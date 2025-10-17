مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین از تخصیص ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع بازگشتی تسهیلات تبصره‌ای به ۳۱ طرح صنعتی این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیلی‌خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین از تخصیص ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع بازگشتی تسهیلات تبصره‌ای به ۳۱ طرح صنعتی این استان خبر داد و گفت: اعتبار یاد شده در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در استان اختصاص یافته است.

خلیلی‌خواه با اشاره به برگزاری جلسه کمیته استانی تسهیلات تبصره‌ای در استانداری، افزود: سقف کل تخصیص اعتبار برای استان قزوین از این محل پنج هزار میلیارد ریال است که ۲ هزار میلیارد ریال برای بخش صنعت، ۲ هزار میلیارد ریال برای پنج طرح کشاورزی و هزار میلیارد ریال نیز برای یک طرح گردشگری ددر نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره‌ای از سوی بانک‌های عامل و نهاد‌های حمایتی، اظهار کرد: براین اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به تسریع در پرداخت این تسهیلات به طرح‌های مصوب شده هستند.

این مسئول در ادامه به عملکرد بانک‌ها و موسسات عامل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جزء (۳) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون پنج هزار و ۴۴۹ طرح با مجموع اعتبار هفت هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال از سوی این نهاد‌ها تخصیص داده شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: در خصوص توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه بر حسب نوع کسب‌وکار نیز سهم طرح‌های کارفرمایی پنج درصد و سهم طرح‌های خویش‌فرمایی ۹۰ درصد از کل پرداختی‌ها بوده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: امور اقتصادی ، تخصیص اعتبار
خبرهای مرتبط
شناسایی ۱۶۰ اراضی فاقد سند از دارایی‌های دولت در قزوین
احداث شهرک تخصصی زرین علوم همگرا در قزوین کلید خورد
استاندار قزوین: 
بهبود شرایط معیشت مردم اولویت کار استان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کودک دو ساله قربانی بی احتیاطی در روستای پیر یوسفیان+ تصاویر
تخصیص ۴۴۳ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت در آزادراه قزوین - رشت
بنیاد مسکن آماده تحویل بیش از ۲ هزار واحد مسکونی در قزوین است
تخصیص ۲ هزار میلیارد ریال برای ۳۱ طرح صنعتی در قزوین
آخرین اخبار
تخصیص ۲ هزار میلیارد ریال برای ۳۱ طرح صنعتی در قزوین
بنیاد مسکن آماده تحویل بیش از ۲ هزار واحد مسکونی در قزوین است
تخصیص ۴۴۳ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت در آزادراه قزوین - رشت
کودک دو ساله قربانی بی احتیاطی در روستای پیر یوسفیان+ تصاویر
کمک هزار میلیارد ریالی خیران قزوینی به حوزه سلامت