باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیلی‌خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین از تخصیص ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع بازگشتی تسهیلات تبصره‌ای به ۳۱ طرح صنعتی این استان خبر داد و گفت: اعتبار یاد شده در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در استان اختصاص یافته است.

خلیلی‌خواه با اشاره به برگزاری جلسه کمیته استانی تسهیلات تبصره‌ای در استانداری، افزود: سقف کل تخصیص اعتبار برای استان قزوین از این محل پنج هزار میلیارد ریال است که ۲ هزار میلیارد ریال برای بخش صنعت، ۲ هزار میلیارد ریال برای پنج طرح کشاورزی و هزار میلیارد ریال نیز برای یک طرح گردشگری ددر نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره‌ای از سوی بانک‌های عامل و نهاد‌های حمایتی، اظهار کرد: براین اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به تسریع در پرداخت این تسهیلات به طرح‌های مصوب شده هستند.

این مسئول در ادامه به عملکرد بانک‌ها و موسسات عامل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جزء (۳) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون پنج هزار و ۴۴۹ طرح با مجموع اعتبار هفت هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال از سوی این نهاد‌ها تخصیص داده شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: در خصوص توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه بر حسب نوع کسب‌وکار نیز سهم طرح‌های کارفرمایی پنج درصد و سهم طرح‌های خویش‌فرمایی ۹۰ درصد از کل پرداختی‌ها بوده است.

منبع: ایرنا