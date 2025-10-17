باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه غیرواقعی بودن آمار جوجه ریزی صحت ندارد، گفت: اظهارنظرات غیرکارشناسی مبنی بر انحراف ۱۵ میلیون قطعه منجر به اشکالاتی در سیاست گذاری می شود.

به گفته وی، براساس آمار ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی می شود که آمار جوجه ریزی در سیستم های مختلف راست آزمایی می شود‌.

اسداله نژاد ادامه داد:برآوردها حاکی از آن است که آمار جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۱ میلیون قطعه برسد و بصورت سنتی در آبان و آذرماه بدلیل شرایط مساعد تولید و کاهش مصرف نگرانی مبنی بر تولید و بازار در ماه های آتی نداریم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره اینکه افزایش قیمت گوشت قرمز بر میزان مصرف مرغ اثر گذار است یا خیر، گفت: برنامه ریزی تولید از قبل ۱۵۰ میلیون قطعه نبود، سال گذشته برنامه ریزی تولید ۱۳۰ میلیون قطعه بود که در شرایط کنونی افزایش میزان جوجه ریزی و تولید متناسب با درخواست بازار و افزایش سرانه مصرف بوده است که زیرساخت ها در کشور وجود دارد و از طرفی با واردات تخم مرع نطفه دار موافقت شده است.

وی با بیان اینکه مشکلی در تامین مرغ مورد نیاز نداریم، گفت: با خروج اتباع خارجی میزان مصرف گوشت تا حدودی باید کاهش یافته باشد.

اسداله نژاد با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ در حال اجراست، تصریح کرد: براساس رصد از استان ها قیمت مصوب در حال اجراست و مشکلی در این خصوص نداریم و تنها ممکن است برخی واحدهای صنفی در استان تهران نرخ مصوب را رعایت نکنند که با توجه به نرخ مصوب مرغ زنده، کشتارگاه ها مکلف به عرضه مرغ با نرخ مصوب هستند.

این مقام مسئول تولید ماهانه مرغ را برمبنای ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی ۲۶۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: با احتساب سرانه مصرف ۳۴ تا ۳۵ کیلو مشکلی در تامین مرغ نداریم، ضمن آنکه براساس آخرین گزارش مرکز آمار سرانه مصرف ۳۲ کیلوست که با افزایش سرانه مصرف به ۳۵ کیلو مشکلی نداریم.