باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در گزارشی هشدارآمیز از نابودی تقریباً کامل زمین‌های کشاورزی در نوار غزه خبر داد. بر اساس این گزارش، بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی یا کاملاً نابود شده‌اند و یا دسترسی به آنها به دلیل شرایط جاری غیرممکن شده است.

این آژانس بین‌المللی با اشاره به پیامد‌های ویرانگر این وضعیت تأکید کرد خانواده‌هایی که پیش از این از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کردند، اکنون کاملاً بدون درآمد مانده و با بحران معیشتی بی‌سابقه‌ای رو‌به‌رو هستند.

آنروا در ادامه هشدار داد که مردم غزه توانایی مالی برای خرید مواد غذایی از بازار‌ها را ندارند و برای جبران این کمبود شدید، ورود فوری کمک‌های بشردوستانه و حمایت بین‌المللی برای احیای مجدد بخش کشاورزی این منطقه ضروری است.

این بحران تأثیر ویرانگری بر اقتصاد و امنیت غذایی منطقه گذاشته است، به گونه‌ای که هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی که پیش‌ازاین با ۶۰ سنت معامله می‌شد، اکنون در صورت موجود بودن با قیمت ۱۵ دلار به فروش می‌رسد.

خانواده‌های بسیاری که پیش‌تر از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کردند، اکنون کاملاً بدون درآمد مانده‌اند. افزون بر این، بسیاری از ساکنان غزه حتی در صورت بازگشت تدریجی مواد غذایی به بازارها، توانایی مالی برای خرید این کالا‌های اساسی را ندارند.

این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که تا زمانی که بخش کشاورزی غزه به طور کامل بازسازی شود، باید اجازه داده شود کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ مانع و محدودیتی به جریان افتد. این وضعیت بحرانی، نیاز فوری به اقدامات بین‌المللی هماهنگ برای بازگرداندن امنیت غذایی به ساکنان غزه را نشان می‌دهد.

منبع: الجزیره