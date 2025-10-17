معاون سرکنسولگری ایران در هرات با رد شروطی مانند تسلط به فارسی، شرایط واقعی صدور ویزا را تشریح کرد و تأکید نمود که ویزاهای صادرشده فقط جنبه گردشگری دارند و مجوز کار محسوب نمی‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون سرکنسولگری ایران در هرات با ارائه توضیحاتی شفاف، به شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره روند صدور ویزا برای اتباع افغانستان پاسخ داد.

سید علی کامیاب تأکید کرد که تسلط به زبان فارسی هیچ‌گاه شرط صدور یا عدم صدور ویزا نبوده و نخواهد بود. وی همچنین توضیح داد که رد مرز شدن افراد به‌تنهایی مانع دریافت مجدد ویزا نیست، بلکه صدور ویزا منوط به احراز شرایط قانونی است.

معاون سرکنسولگری ایران در هرات با اشاره به لزوم درج اطلاعات دقیق در فرم‌های درخواست ویزا، گفت: «ارائه شماره تماس معتبر، آدرس دقیق و معرفی فردی شناخته‌شده در ایران، از الزامات طبیعی هر فرآیند صدور ویزا در دنیاست.»

کامیاب همچنین تصریح کرد که ویزاهای صادرشده از سوی کنسولگری ایران در هرات، مجوز اشتغال در ایران محسوب نمی‌شوند و صرفاً جنبه گردشگری دارند.

وی در ادامه هشدار داد که استفاده از یوزرهای شهرهای دیگر و ثبت‌نام‌های ماشینی نوعی سوءاستفاده تلقی شده و با حذف ربات‌ها، این روند کنترل شده است.

برچسب ها: ویزا ، کنسولگری ایران در هرات ، مهاجرین افغانستانی
سرکنسول ایران در هرات:
ایران از هیچ کمکی در عرصه‌های ثبات و رفاه افغانستان دریغ نخواهد کرد
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات:
برای توسعه جامعه افغانستان تلاش می کنیم
کنسولگری ایران در هرات شرایط و مراحل دریافت ویزا را اعلام کرد
