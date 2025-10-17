باشگاه خبرنگاران جوان- معاون سرکنسولگری ایران در هرات با ارائه توضیحاتی شفاف، به شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره روند صدور ویزا برای اتباع افغانستان پاسخ داد.

سید علی کامیاب تأکید کرد که تسلط به زبان فارسی هیچ‌گاه شرط صدور یا عدم صدور ویزا نبوده و نخواهد بود. وی همچنین توضیح داد که رد مرز شدن افراد به‌تنهایی مانع دریافت مجدد ویزا نیست، بلکه صدور ویزا منوط به احراز شرایط قانونی است.

معاون سرکنسولگری ایران در هرات با اشاره به لزوم درج اطلاعات دقیق در فرم‌های درخواست ویزا، گفت: «ارائه شماره تماس معتبر، آدرس دقیق و معرفی فردی شناخته‌شده در ایران، از الزامات طبیعی هر فرآیند صدور ویزا در دنیاست.»

کامیاب همچنین تصریح کرد که ویزاهای صادرشده از سوی کنسولگری ایران در هرات، مجوز اشتغال در ایران محسوب نمی‌شوند و صرفاً جنبه گردشگری دارند.

وی در ادامه هشدار داد که استفاده از یوزرهای شهرهای دیگر و ثبت‌نام‌های ماشینی نوعی سوءاستفاده تلقی شده و با حذف ربات‌ها، این روند کنترل شده است.