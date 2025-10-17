شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قرار دادن شرط سنی در دانشگاه فرهنگیان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه فرهنگیان یکی از امتیازات ویژه‌ای مانند دریافت حقوق در حین تحصیل، همواره مورد توجه ویژه داوطلبان کنکور قرار دارد. این مرکز آموزشی علاوه بر معیار‌های عمومی، شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان را نیز به عنوان یکی از شروط اختصاصی پذیرش تعیین کرد. اما قرار دادن این شرایط سنی متقاضیان بسیاری را چشم انتظار ورود به این دانشگاه گذاشت.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل داشت.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر وقتتون بخیر افزایش شرط سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال در شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، اما هنوز ابلاغ نشده است. با توجه به برگزاری کنکور فرهنگیان در اردیبهشت ماه و زمان کم تا آزمون، داوطلبان در بلاتکلیفی هستند.لطفاً از سخنگوی دولت گزارش تهیه کنید تا مشخص بشه چرا با توجه به بلاتکلیفی ده‌ها نفر خبری از تعیین شرط سنی دانشگاه فرهنگیان نیست.