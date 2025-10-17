عربستان در حال مذاکره برای انعقاد یک پیمان دفاعی با ایالات متحده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش فایننشال تایمز، عربستان سعودی در حال مذاکره برای انعقاد یک پیمان دفاعی با ایالات متحده است. این گزارش که به نقل از منابع مطلع منتشر شده، حاکی است ریاض امیدوار است این توافق را در جریان سفر ولیعهد سعودی به کاخ سفید در ماه آینده نهایی کند.

یک مقام ارشد دولت ترامپ به فایننشال تایمز تأیید کرد که «مذاکراتی درباره امضای توافقنامه در زمان سفر ولیعهد در جریان است، اما جزئیات هنوز نهایی نشده است. »

گزارش‌ها نشان می‌دهد این پیمان مشابه توافق اخیر آمریکا با قطر است که بر اساس آن، هرگونه حمله مسلحانه به قطر به عنوان تهدیدی برای ایالات متحده تلقی خواهد شد. این توافق در پی حمله هوایی اسرائیل به دوحه در ماه گذشته برای ترور رهبران حماس صورت گرفت.

وزارت خارجه آمریکا با تأیید همکاری دفاعی با عربستان به عنوان "پایه مستحکم استراتژی منطقه‌ای ما"، از اظهار نظر در مورد جزئیات توافق بالقوه خودداری کرد. این مذاکرات در چارچوب تلاش‌های واشنگتن برای عادی‌سازی روابط بین ریاض و تل آویو صورت می‌گیرد. عربستان ماه گذشته یک پیمان دفاعی متقابل با پاکستان، که دارای تسلیحات اتمی است، امضا کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که منطقه شاهد تنش‌های فزاینده و تغییر در معادلات امنیتی سنتی است.

منبع: رویترز