کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می‌شود که هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی کشاورزان نسبت به لایروبی، اصلاح و پاکسازی آبراهه ها و کانال های انتقال آب به مزارع و باغات اقدام کنند.

وی با تاکید بر تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع افزود: کشاورزان از محلول پاشی و سم‌پاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند.

غلامی ادامه داد: پرورش دهندگان نسبت به مدیریت تغذیه آبزیان و جلوگیری از روان آب به استخرها اجتناب کنند، همچنین افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان‌جهت تامین اکسیژن کافی در دستور کار قرار بگیرد.

 کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر خودداری از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی‌ محصولات زراعی و ریشه کن درختان آسیب پذیر در زمان وزش باد گفت: کشاورزان ضمن کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی و سایر سازه های موقت از محلول پاشی و سم پاشی در باغات و مزارع بدلیل گرد و خاک اجتناب کنند.

بنابر آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال تا ۲۱ مهرماه ۱.۳ میلی متر،  مدت مشابه سال قبل ۲.۶ میلی متر و بلندمدت ۳.۳ میلی متر بوده که این امر کاهش ۴۹.۹ درصد نسبت به سال قبل و ۶۰.۴ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.

براساس نقشه های هواشناسی تا روز شنبه در مناطقی از گیلان، اردبیل، مازندران و ارتفاعات البرز در استان های قزوین و البرز ابرناکی، بارش باران گاهی رعد و برق خواهیم داشت.

روز جمعه علاوه براینکه میزان بارندگی در غرب گیلان و شرق اردبیل افزایش خواهد داشت در شمال آذربایجان شرقی و اردبیل نیز رگبار پراکنده رخ می دهد.

روز شنبه در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران ابرناکی و بارش خفیف انتظار می رود. طی این روز در دامنه های زاگرس مرکزی واقع در کرمانشاه، کردستان، همدان و مرکزی، دامنه های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین و البرز افزایش ابر و وزش باد، گاهی خیزش گرد وخاک پیش بینی می شود.

 

توصیه: 

