پیکر سردار علیرضا افشار از یادگاران دوران دفاع مقدس در تهران، شهرک شهید محلاتی از مسجد امیرالمومنین (ع) به سمت مزار شهدای گمنام برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی  دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار علیرضا افشار اظهار داشت: امروز مراسم وداع با یکی از سربازان و سرداران بزرگ سپاه اسلام، شهید سردار علیرضا افشار برگزار شد. ایشان به مرگ طبیعی، بر اثر سکته قلبی، دار فانی را وداع گفتند.

وی افزود: آخرین باری که ایشان را دیدم در بیمارستان بقیةالله بود؛ به‌تازگی یک عمل جراحی سنگین انجام داده بود و به‌شدت شکسته به‌نظر می‌رسید.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با اشاره به سابقه آشنایی خود با سردار افشار بیان کرد: از زمانی که سردار افشار از جهاد سازندگی به سپاه آمد ـ حدود سال ۱۳۶۱ ـ تا به امروز، یعنی در طول ۴۴ سال، ایشان را از نزدیک می‌شناختم.

سرلشکر رحیم صفوی ادامه داد: سردار افشار در عرصه‌های اندیشه، اخلاق، رفتار و عملکرد، انسانی شایسته در پیشگاه خداوند و اولیای الهی بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایشان در حوزه عقیدتی، انس خاصی با قرآن و نهج‌البلاغه داشت. نه‌تنها قرآن را تلاوت می‌کرد، بلکه به آن عمل نیز می‌کرد. بسیاری قرآن می‌خوانند، اما به آن عمل نمی‌کنند؛ ولی سردار افشار اهل عمل بود.

سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس صبح پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

مراسم تشییع این یادگار محبوب دوران دفاع مقدس امروز (جمعه ۲۵ مهرماه) ساعت ۹:۳۰ در تهران، شهرک شهید محلاتی از مسجد امیرالمومنین (ع) به سمت مزار شهدای گمنام شهرک برگزار شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سردار علیرضا افشار ، تشییع پیکر
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار افشار
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
سردار علیرضا افشار دار فانی را وداع گفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها می‌توان سایر استان‌ها را با تهران هماهنگ کرد/ جبران ساعت کاری پنج‌شنبه در پنج روز دیگر هفته
بیانیه ویژه گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
بقائی: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس است
بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
عارف: ایران اهل مذاکره است ولی در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود
حماس پای آرمان خود ایستاد/ نمی‌توان بر تعهدات رژیم صهیونیستی حساب کرد
آخرین اخبار
حماس پای آرمان خود ایستاد/ نمی‌توان بر تعهدات رژیم صهیونیستی حساب کرد
عارف: ایران اهل مذاکره است ولی در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود
بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
بقائی: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش‌بس است
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
بیانیه ویژه گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها می‌توان سایر استان‌ها را با تهران هماهنگ کرد/ جبران ساعت کاری پنج‌شنبه در پنج روز دیگر هفته
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مالی
دیدار وزرای امور خارجه ایران و موزامبیک
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت سردار افشار
پیام رهبر انقلاب توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی به پوتین ارائه شد
ایران آغاز کننده اقدام تهاجمی سایبری علیه هیج کشوری نیست
معاون نیروی زمینی سپاه: تحول در نگرش تاکتیکی و تکنیکی را آغاز کرده‌ایم
دیدار نماینده فلسطین با وزیر امور خارجه
اهمیت اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی با گذشت زمان نمایان‌تر می‌شود
پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج حسین مهدیان خیّرِ نیکوکار
بقائی بر حل و فصل اختلافات میان پاکستان و افغانستان از طریق دیپلماسی تاکید کرد
عراقچی با وزیر امور خارجه بلاروس دیدار کرد
نگاهداری: باید رویکرد هیبریدی را در حکمرانی کشور پیش بگیریم
ابراز خرسندی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر نسبت به روند مثبت روابط
قائم‌پناه: سه‌برابر پارسال گازوئیل ذخیره کرده‌ایم
عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با کشور‌های آفریقایی
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند