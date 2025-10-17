پیکر سردار علیرضا افشار از یادگاران دوران دفاع مقدس در تهران، شهرک شهید محلاتی از مسجد امیرالمومنین (ع) به سمت مزار شهدای گمنام برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار علیرضا افشار اظهار داشت: امروز مراسم وداع با یکی از سربازان و سرداران بزرگ سپاه اسلام، شهید سردار علیرضا افشار برگزار شد. ایشان به مرگ طبیعی، بر اثر سکته قلبی، دار فانی را وداع گفتند.

وی افزود: آخرین باری که ایشان را دیدم در بیمارستان بقیةالله بود؛ به‌تازگی یک عمل جراحی سنگین انجام داده بود و به‌شدت شکسته به‌نظر می‌رسید.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با اشاره به سابقه آشنایی خود با سردار افشار بیان کرد: از زمانی که سردار افشار از جهاد سازندگی به سپاه آمد ـ حدود سال ۱۳۶۱ ـ تا به امروز، یعنی در طول ۴۴ سال، ایشان را از نزدیک می‌شناختم.

سرلشکر رحیم صفوی ادامه داد: سردار افشار در عرصه‌های اندیشه، اخلاق، رفتار و عملکرد، انسانی شایسته در پیشگاه خداوند و اولیای الهی بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایشان در حوزه عقیدتی، انس خاصی با قرآن و نهج‌البلاغه داشت. نه‌تنها قرآن را تلاوت می‌کرد، بلکه به آن عمل نیز می‌کرد. بسیاری قرآن می‌خوانند، اما به آن عمل نمی‌کنند؛ ولی سردار افشار اهل عمل بود.

سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس صبح پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

مراسم تشییع این یادگار محبوب دوران دفاع مقدس امروز (جمعه ۲۵ مهرماه) ساعت ۹:۳۰ در تهران، شهرک شهید محلاتی از مسجد امیرالمومنین (ع) به سمت مزار شهدای گمنام شهرک برگزار شد.

منبع: ایرنا