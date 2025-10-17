مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از پیش‌بینی برداشت ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن محصول مرکبات از باغ های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: بر اساس آخرین برآورد‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود میزان ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن انواع مرکبات از سطح باغ های بارور این شهرستان برداشت شود.

او افزود: شهرستان جویبار دارای ۵۳۲۷ هکتار سطح زیر کشت بارور پرتقال و ۱۱۰۹ هکتار سطح زیر کشت نارنگی است که با متوسط تولید ۲۱ تن در هکتار، زمینه برای تولید بالغ بر ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن محصول مرکبات فراهم شده است.

رحیمی این میزان تولید را نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای بخش باغداری در منطقه دانست و گفت: این دستاود ارزشمند، حاصل تلاش و زحمت مستمر باغداران زحمتکش و همراهی و حمایت‌های فنی و تخصصی کارشناسان شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، افزود: با توجه به نظارت مستمر کارشناسان بر روند داشت باغات، پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد برداشت محصولی با کیفیت و کمّی مناسب از باغات مرکبات شهرستان باشیم.

️تولید مرکبات در شهرستان جویبار به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان، نقش بسزایی در اقتصاد منطقه و تأمین بازار مصرف داخلی و صادرات ایفا می‌کند.

برچسب ها: باغ های مرکبات ، برداشت مرکبات
خبرهای مرتبط
شناسنامه‌دار کردن ۱۷۴۲۶ هکتار از باغ های مازندران
پیش بینی تولید بیش از ۱۰ هزار تن پرتقال در محمودآباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه در جاده‌های شمال
قلع و قمع ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی بهشهر
پوشش بیش از ۹۷ درصد نیاز دارویی دام کشور توسط تولید داخلی
مازندران قطب امنیت غذایی کشور است
آخرین اخبار
مازندران قطب امنیت غذایی کشور است
پوشش بیش از ۹۷ درصد نیاز دارویی دام کشور توسط تولید داخلی
قلع و قمع ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی بهشهر
محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه در جاده‌های شمال
بزرگ‌ترین شبکه قاچاق سوخت شمال کشور متلاشی شد
کار زیبای پلیس بابل برای جوان معلول ذهنی