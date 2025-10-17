باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: بر اساس آخرین برآورد‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود میزان ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن انواع مرکبات از سطح باغ های بارور این شهرستان برداشت شود.

او افزود: شهرستان جویبار دارای ۵۳۲۷ هکتار سطح زیر کشت بارور پرتقال و ۱۱۰۹ هکتار سطح زیر کشت نارنگی است که با متوسط تولید ۲۱ تن در هکتار، زمینه برای تولید بالغ بر ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن محصول مرکبات فراهم شده است.

رحیمی این میزان تولید را نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای بخش باغداری در منطقه دانست و گفت: این دستاود ارزشمند، حاصل تلاش و زحمت مستمر باغداران زحمتکش و همراهی و حمایت‌های فنی و تخصصی کارشناسان شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، افزود: با توجه به نظارت مستمر کارشناسان بر روند داشت باغات، پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد برداشت محصولی با کیفیت و کمّی مناسب از باغات مرکبات شهرستان باشیم.

️تولید مرکبات در شهرستان جویبار به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان، نقش بسزایی در اقتصاد منطقه و تأمین بازار مصرف داخلی و صادرات ایفا می‌کند.