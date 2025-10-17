باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای پدل آسیا به میزبانی دوحه قطر و در دو بخش آقایان و بانوان با حضور مدعیان این قاره برگزار میشود که تیم ایران در هر دو بخش، در سید این رویداد قرار دارد.
در بخش آقایان تیمهای، بحرین، چین، اندونزی، ژاپن، عمان، قزاقستان، کویت، لبنان، پاکستان، فیلیپین، عربستان، کره جنوبی و تایلند حضور دارند که ۴ تیم جواز در مرحله بعدی را به دست آورده و همراه با ۴ تیم ایران، امارات، قطر و استرالیا در دو گروه به رقابت خواهند پرداخت. طبق برنامه از هر گروه ۲ تیم به نیمهنهایی صعود خواهند کرد تا در ادامه تکلیف تیم قهرمان مشخص شود. چهره برتر این مسابقات روز جمعه مشخص خواهد شد.
تیم ایران در بخش مردان با ترکیب امیرسینا صالح، فرساد شاهی، کیارش سوری، سجاد زارعیان، آرشام مرادینژاد، حامی گلستان، آریا روغنی و با هدایت تیاگو سانتوس روز شنبه راهی دوحه میشود. همچنین داریوش صابر به عنوان دستیار اول، مسعود کارخانه مربیبدنساز، سهراب حسینزاده آنالیزور و محمدرضا گلزار به عنوان سرپرست تیم ملی را همراهی خواهند کرد.
در بخش زنان نیز تیمهای بحرین، چین، اندونزی، کویت، لبنان، پاکستان، عربستان، تایلند، امارات و قطر حضور دارند که پس از مشخص شدن چهره تیمهای راهیافته به مرحله بعد، با تیمهای ایران، ژاپن، استرالیا و فیلیپین به رقابت میپردازند.
تیم زنان ایران نیز با ترکیب زهرا کهریزی، سروناز کماسی، کیمیا مناجاتی فسایی، هانیه صادقی، ندا محمدتقیپور، حنانه یعقوبزاده و با هدایت صحابه فرد به عنوان مربی و بازیکن در این رویداد حضور خواهد داشت. ملیکا شهاب نیز به عنوان سرپرست، تیم بانوان ایران راه همراهی خواهد کرد.
شاهین خرازچی نیز به عنوان سرپرست کاروان اعزامی ملیپوشان کشورمان را همراهی میکند. گفتنی است دلوسه حامی تیم ملی پدل و یونیپور حامی لباس تیم ملی پدل آقایان و بانوان ایران در این رویداد هستند.