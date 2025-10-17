باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در اعلامیه‌ای رسمی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، فادی عبدالله، سخنگوی این نهاد قضایی بین‌المللی، با صراحت اعلام کرد که احکام بازداشت صادرشده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم، با تمام قوت خود پابرجا است. این اعلامیه در پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون تأثیر تعلیق موقت کریم احمد خان، دادستان کل دادگاه، بر احکام مذکور انتشار یافته است.

عبدالله در حاشیه کنفرانس تخصصی «حمایت از خبرنگاران در مناطق بحرانی» که در پایتخت قطر برگزار شد، به خبرگزاری العربی الجدید تصریح کرد: «فرآیند قضایی پرونده بدون هیچ وقفه‌ای در جریان است و درخواست تجدیدنظر رژیم صهیونیستی هرچند ثبت شده، اما تاکنون زمان دقیقی برای بررسی آن تعیین نگردیده است.»

سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به جنایت هولناک به شهادت رساندن بیش از ۲۵۴ روزنامه‌نگار در نوار غزه توسط نیرو‌های رژیم صهیونیستی، خاطرنشان ساخت: «تنها این نهاد قضایی بین‌المللی است که می‌تواند با احراز کلیه شرایط قانونی، این اقدامات وحشیانه را در زمره جنایات نسل‌کشی یا جنایات ضدبشری دسته‌بندی نماید.»

وی در خاتمه با استناد به قوانین بین‌المللی تأکید کرد: مطابق قوانین بین‌المللی، روزنامه‌نگاران در مناطق درگیری از جایگاه غیرنظامیان برخوردارند و این امر مستلزم حمایت و پشتیبانی کامل از ایشان است.

منبع: العربی الجدید