دومین روز مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا امروز (جمعه) ۲۵در شرایطی در هایفونگ ویتنام پیگیری شد که نمایندگان کشورمان موفق شدند در ۳ بخش به فینال برسند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین روز مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا امروز (جمعه) در هایفونگ ویتنام پیگیری شد و همانند روز اول نمایندگان کشورمان موفق شدند در ۳ بخش به فینال برسند.
فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن بانوان امروز از ساعت ۶ صبح به مصاف حریفانی از سنگاپور و مالزی رفت و با قرار گرفتن در جایگاه نخست به فینال رسید.
زینب نوروزی ملیپوش کشورمان در تک نفره سبک وزن بانوان و در تعیین لاین موفق شد به فینال مسابقات راه پیدا کند.
تیم ۴ نفره سنگین وزن بانوان متشکل از مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی از ساعت ۶:۴۰ به مصاف حریفانی از فیلیپین، ویتنام، اندونزی، هنگکنگ و تایلند رفتند و موفق صعود به فینال شدند.
محمدحسین حقی و مسعود محمدی ملیپوشان کشورمان امروز پس از راهیابی به نیمه نهایی دو نفره سنگین وزن آقایان در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان رفتند و به فینال B این مسابقات رسیدند.
کادر فنی آقایان:
سرمربی: افشین فرزام
مدیرفنی: روژکو وسولود
کادر فنی بانوان:
سرمربی: بهناز مرادخانی
مدیرفنی: آناستازیا
لازم به ذکر است که مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور دارد.