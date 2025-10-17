امام جمعه سنندج به تورم و بالا بودن قیمت اجناس و کالا در کشور اشاره و بر لزوم اقدام عملی دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: گرانی و تورم، بار سنگینی بر دوش فقرا و اقشار ضعیف شده است، بنابراین با شعار نمی‌شود کار کرد و باید اقدام عملی در زمینه رفع مشکلات معیشتی انجام داد.

وی افزود: مردم در طول تاریخ انقلاب، همواره در سختی‌ها و مشکلات پشتیبان نظام بوده‌اند و اکنون نوبت مدیران و دستگاه‌هاست که برای رفع مشکلات اقتصادی آنان همت کنند.

امام جمعه سنندج تاکید کرد: دشمن خواهان پیشرفت کشورمان نیست در غیراینصورت اقدام به تحریم‌های ظالمانه نمی‌کرد، پس دولت باید از ظرفیت‌های موجود برای تحقق خواسته‌های مردم گام اساسی بردارد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌ها به جنایات رژیم صهیونی و کشتار مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: با وجود آتش‌بس در غزه، دشمن صهیونیستی قابل اعتماد نیست و مسلمانان باید همواره هوشیار و متحد باشند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج به مدت ۱۰ روز، افزود: این مسابقات با حضور اساتید و قاریان برجسته برگزار می‌شود و از مردم انتظار داریم حضور گرمی در این رویداد قرآنی داشته باشند.

امام جمعه سنندج اشاره‌ای هم به سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به کردستان و بازدید وی از مسجد جامع داشت و ابرازامیدواری کرد با کمک دولت شاهد رونق صنعت گردشگری در استان باشیم.

توجه بانوان به حجاب اسلامی و دوری از مدگرایی، لزوم حفاظت از محیط زیست و توجه به امر به معروف و نهی از منکر، از دیگر مطالبی بود که ماموستا رستمی به آن پرداخت.