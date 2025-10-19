باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی گفت: در پاییز امسال بارندگی ها بشدت کمتر از نرمال است که براین اساس تداوم خشکسالی کماکان ادامه دارد.

به گفته وی، گرچه فصل کشت در برخی مناطق آغاز نشده، اما وضعیت آب نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر شده است.

وظیفه ادامه داد: با توجه به تاخیر آغاز بارش ها، کشت با تاخیر شروع می شود که براین اساس کشت غلات باید بصورت دانه داخل زمین و به عبارتی کشاورزی حفاظتی انجام شود.

رئیس مرکز خشکسالی با تاکید بر اجرای کشاورزی حفاظتی گفت: با توجه به تداوم کم بارشی تا ۲ هفته آینده، شروع سال زراعی جدید با تاخیر آغاز می شود و از طرفی در سال زراعی با محدودیت شدید منابع ابی روبرو هستیم که مدیریت سطح و نوع کشت بسیار حایز اهمیت است چراکه کشت محصولات آب بر در بسیاری از مناطق جایز نیست.