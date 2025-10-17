باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ در مراسمی با حضور محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تفاهمنامه همکاری مشترک میان دانشگاه حضرت معصومه (س) و شرکت دانشبنیان توسعه فناوری پلاسما در قم به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف توسعه پژوهشهای کاربردی، ارتقای فناوریهای بومی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و صنعتی استان قم منعقد شد.
درمانگاه زخم با فناوری نوین بهزودی در قم راهاندازی میشود
اسلامی در این مراسم، امضای تفاهمنامه را سرآغازی برای ورود فناوری هستهای به زندگی روزمره مردم قم عنوان کرد و از راهاندازی قریبالوقوع درمانگاه تخصصی زخم در یکی از بیمارستانهای استان خبر داد.
او با اشاره به موقعیت جغرافیایی قم و چالشهای ناشی از تنش آبی، تصفیه پسابها و بازیابی منابع آبی را از اولویتهای فوری استان دانست و تأکید کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین در این حوزه میتواند نقش مؤثری در کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و مقابله با بحران کمآبی ایفا کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از ورود فناوری هستهای به حوزههای کشاورزی و تولید محصولات خبر داد و گفت: مردم قم بهزودی آثار ملموس این اقدامات را مشاهده خواهند کرد.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تلاشهای دشمنان برای محرومسازی ایران از فناوری هستهای، جایگاه کنونی کشور را حاصل ژرفنگریهای رهبر معظم انقلاب و همت متخصصان داخلی دانست و افزود: ایران اسلامی امروز در زمره ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه فناوری هستهای قرار دارد.
او فناوری هستهای را از جمله فناوریهای اقتدارآفرین و برتریساز معرفی کرد و گفت: این فناوری نهتنها در حوزههای تحقیقاتی و صنعتی، بلکه در بخشهای سلامت، محیط زیست، کشاورزی و امنیت غذایی نیز تأثیرگذار است؛ و دشمنان تاب دیدن این پیشرفتها را ندارند، غافل از اینکه این جایگاه، حق ملت ایران اسلامی است.
اسلامی در پایان با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر کشور در حوزه رادیوداروها، ایران را در ردیف دوم یا سوم جهانی در این زمینه معرفی کرد و تأکید کرد: ملت ایران شایسته قرار گرفتن در بالاترین جایگاههای علمی و فناورانه جهان است.
فناوری هستهای،گامی نو در گردشگری درمانی
اکبر بهنامجو استاندار قم هم در این مراسم، ورود فناوری هستهای به استان قم را گامی نو در بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی و درمانی استان عنوان کرد.
او با اشاره به کاربردهای گسترده فناوری هستهای در حوزههای کشاورزی، صنعت، محیط زیست، درمان و سلامت، تأکید کرد: این فناوری میتواند تحولی بنیادین در زیرساختهای علمی و خدماتی استان ایجاد کند و زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.
بهنامجو همچنین با اشاره به موقعیت ممتاز قم در حوزه گردشگری سلامت، گفت: سالانه بیش از دو میلیون مسافر، بهویژه از کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای دریافت خدمات درمانی به قم سفر میکنند.
او افزود: سرعت بالا، هزینه پایین و درصد بالای بهبودی از جمله مزیتهای فناوری هستهای در بخش سلامت است که میتواند اثربخشی درمان را برای هماستانیها و مسافران بهطور چشمگیری افزایش دهد.