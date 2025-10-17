تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا انارک و مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است و تردد از مسیر جنوب به شمال این محور از ساعت ۱۳ تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.

برای سهولت در تردد خودرو‌ها در جاده‌های شمال؛ از ساعت ۱۳ امروز جمعه ۲۵ مهر از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس انسداد بصورت کامل خواهد بود و از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران محدودیت‌های یکطرفه از شمال به جنوب اعمال می‌گردد.

مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد این محدودیت‌ها از ساعت ۲۴ پایان خواهد یافت و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌شود.

تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بود ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس نیز کماکان ممنوع است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران