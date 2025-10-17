عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: در جلسه اخیر شورا، قیمت خرید تضمینی گندم تعیین و به زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت تعیین شده در جلسه شورا مورد رضایت کشاورزان است به طوریکه منافع کشاورز و مردم در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه قیمت گندم به زودی توسط وزیر جهاد اعلام خواهد شد، افزود: در جلسه شورا شرایط بیمه و قیمت مناسب برای کشاورزان در نظر گرفته شد و خوشبختانه وزیر جهاد، وزارت اقتصاد و رئیس کمیسیون کشاورزی همراهی خوبی داشتند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به شرایط قیمت و حمایت بیمه ای پیش بینی می شود که سیاست خودکفایی محقق شود. گفتنی است با احتساب سیاست های حمایتی، قیمت خرید گندم نرخ تمام شده را پوشش می دهد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه هفته آینده نرخ ۳۱ قلم دیگر محصولات مشمول قیمت گذاری تعیین می شود، افزود: با توجه به آنکه قیمت اکثر محصولات برمبنای تناسب نرخ گندم تعیین می شود، از این رو در جلسه آتی شورا قیمت تعیین می شود.

به گفته وی، بانک کشاورزی به عنوان بانک و سایر بانک ها عامل باید در راستای تامین نهاده و خرید بذر اصلاح شده نقدینگی کشاورزان را باید تامین کنند و در این خصوص تسهیل گری داشته باشند چراکه با تامین نقدینگی‌مورد نیاز، بذر مناسب بدست کشاورزان می رسد که این امر از ورشکستگی شرکت های بذر جلوگیری می کند.