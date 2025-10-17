باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد در اولین خطبه نماز جمعه این هفته تهران گفت: همه را به رعایت ادب، حقوق انسان‌ها و پاسداری از عدالت و ایستادگی در برابر ظلم توصیه می‌کنم.

وی ادامه داد: دین اسلام نگاه ویژه‌ای به جامعه دارد و تحول در جوامع بشری را دستور کار قرار داده و با نگاه به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی به تعالی جامعه بشری می‌اندیشد؛ در این راستا جهاد در ادبیات دین مبین اسلام از جایگاه استثنایی و ویژه برخوردار است.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: ۳۵ بار در قرآن از واژه جهاد و مشتقات آن استفاده شده است؛ در جهاد گروهی در مقابل گروه دیگر صف‌آرایی کرده و روبروی یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ جنگ پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر بوده که ریشه آن تعرض به حقوق دیگران است، گفت: در آیات قران آمده که جامعه اسلامی باید با قدرت در برابر کسانی بایستد که آتش جنگ را شعله‌ور کرده و مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند که این اذن و دستور است. همچنین اطمینان داشته که نصرت الهی آنها را مورد حمایت ویژه قرار می‌دهد.

ابوترابی‌فرد با اشاره به مقاومت ملت فلسطین گفت: به صحنه تقابل اردوگاه حق و باطل نگاه کنید که چگونه مدافعان انسانیت و شرف و صلح راستین مورد تهاجم قرار گرفته‌اند.

وی افزود: از نگاه قرآن کریم، باید بشریت برای رفع ستم از جامعه انسانی و جلوگیری از هرگونه جنگ و نزاع و جلوگیری از پایمال کردن حقوق انسان، قیام کند؛ این مسئولیت بر شانه‌های بشریت قرار دارد.

امام جمعه موقت تهران گفت: در ادبیات قرآن کریم، اولین گام برای بسط صلح در جهان و جلوگیری از تعدی به حقوق انسان‌ها، تلاش برای رفع اختلاف است. انبیا الهی آمده‌اند تا در پرتو حیات عقلانی و علمی و تربیت انسان‌ها، زمینه اختلاف و نزاع را در جامعه بشری از بین ببرند لذا در دوران حکومت امام عصر، شاهد این تجربه عالی انسانی خواهیم بود.

وی ادامه داد: در گام دوم، انبیا آمده‌اند تا جامعه بشری را در سطح عالی از مقام انسانیت قرار داده تا قیام انسان‌ها به قسط و نه ظلم باشد. گام سوم برای ریشه‌کن کردن جنگ، قدرت انسان‌ها به ایمان است.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: در نگاه قرآن، باید مسلمان و انسان‌های عادل در قله قدرت بوده و همه ابزار‌های قدرت را در اختیار داشته باشند این یعنی قدرت مرز ندارد و همیشه باید در مرز قدرت قرار داشته باشید، چون درنگ و توقف شما را ضعیف می‌کند. قدرت برای آن است که جنگی رخ ندهد و نه برای جنگ‌افروزی.

وی اضافه کرد: قرآن می‌فرماید قدرت مانع جنگ است پس قدرت داشته باشید تا دشمن تصور حمله به مرز‌های دریایی هوایی و زمینی شما را نداشته باشد.

ابوترابی‌فرد اظهار کرد: اگر مسلمانان قدرتمند بودند، در جنگ جهانی اول حقوق آنها پایمال نشده و فلسطین را جولانگاه صهیونیست‌ها قرار نمی‌دادند. اگر ایران قدرتمند بود در جنگ جهانی دوم اشغال نمی‌شود و مصادره غلات از ایران به قتل‌عام عمومی ملت ایران منتهی نمی‌شد.

وی افزود: راه چهارم برای جلوگیری از جنگ، تقسیم نسبی جهان است؛ خداوند اجازه نمی‌دهد فردی وگروهی، قدرت را در دست گرفته و بر جامعه بشری حکمرانی کند، اگر این قدرت مهار نشود، فساد زمین را فراگرفته و عبادتگاه‌های مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان نابود می‌شود. اراده الهی اجازه نمی‌دهد زمین جولانگاه باطل شده و امریکا با قلدری منافع ملل جهان را به نفع خویش باطل کند؛ این سنت قطعی الهی است و امروز ما این را در غزه قهرمان و محور مقاومت قدرتمند، فلسطین، لبنان، یمن و‌ام القرای جهان اسلامی مشاهده می‌کنیم.

امام جمعه موقت تهران در دومین خطبه نماز جمعه گفت: امروز ۲۵ مهرماه، روز نسل کشی کودکان و زنان ملت فلسطین و روز شهادت یحیی سنوار چهره استثنایی و درخشان مقاومت، فرمانده حکیم و شجاع و سلحشور حماس است. تصویر مقاومت این مرد عاشورایی و شهید پرافتخار، در لحظات پایانی عمر در برابر اشغالگران سرزمین فلسطین به‌عنوان تأثیرگذارترین تصویر جهان، نماد فروپاشی اسطوره نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید. فرزندان غزه، کودکان و شیرخواران فلسطین، یحیی سنوار را نماد مقاومت و حیات می‌دانند.

وی افزود: این فرمانده هوشمند و مقتدر با طراحی عملیات سهمگین طوفان‌الاقصی، ساختار اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را در هم پیچید و با اقتدار در سامانه‌های ارتباطی و راداری رژیم، مسیر نفوذ نیرو‌های مقاومت را تا قلب سرزمین‌های اشغالی هموار کرد.

ابوترابی‌فرد گفت: اکنون، ۲ سال پس از آن رویداد تاریخی، رژیم صهیونیستی با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق مواجه است که ماهیت آنها ساختاری است؛ بحران‌های ویرانگر و غیرقابل مدیریت که آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای برون رفتن از این این تنگناها، وادار به مذاکره با مردانی کرد که در دوحه قطر طرح ترور آنها را اجرا کرده بودند.

وی ادامه داد: دیروز در دوحه برای ترور آنان برنامه‌ریزی کردند و امروز با قبول شکست در قاهره، با آنان وارد مذاکره شدند. آمریکا، اشغالگران فلسطین و متحدین آنها بعد از دو سال جنگ علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، با فهرستی بلند از جنایات بی‌سابقه و کم‌سابقه در جهان، نسل‌کشی و پاکسازی قومی در غزه، خان یونس، رفح، جبالیا، بیت حانون، بیت‌لاهیا و دیرالبلح، با ۲۰۰ هزار تن بمب اهدایی غرب و نقض همه قوانین و حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های حقوق بشری و منشور ملل متحد و قتل‌عام بیش از ۷۰ هزار کودک و زن و مرد بی گناه، نهایتا با قبول شکست در برابر ملت مقاوم فلسطین و محور مقاومت، به ایستگاه آتش‌بس رسید.

امام جمعه موقت تهران گفت: رئیس جمهور بازی‌گردان ایالات متحده، بر اساس سیاست دائمی واشنگتن برای نجات نتانیاهو از باتلاق غزه، وارد میدان شد. جهان امروز به تحسین و احترام مقاومت و پایداری شکوهمند آنان برخاسته است و رسانه‌های صهیونیستی به شکست راهبردی در برابر اراده استوار و پولادین مردم مقاومت حماس و گروه‌های مبارز این قطعه سربلند و سرافراز از جغرافیای بزرگ جهان اسلام اذعان دارند.

ابوترابی‌فرد یا اشاره به نشانه‌ها و علائم پیروزی غزه، فلسطین و محور مقاومت و بحران‌های عمیق و چالش‌های رژیم صهیونیستی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت: داستان مقاومت و فراتر از استقامت ملت‌ها در جنگ‌ها شنیدنی و خواندنی است، اما غزه پدیده دیگری است.

وی توضیح داد: ماورای خیال و باور در غزه قهرمان رخ داده است. در جهنمی که آمریکا، اسرائیل و برخی دولت‌های اروپایی برای غزه ساختند، مردم سلحشور غزه ایستادند و ایمان، صبر و مقاومت یک انسان مسلمان عاشورایی را به نمایش گذاشتند. شهید سنوار به‌عنوان رهبر حماس، غزه را به نبرد حضرت اباعبدالله در عاشورا تشبیه می‌کند و می‌نویسد «باید در همان مسیری که شروع کرده‌ایم پیش برویم یا بگذار کربلایی دیگر رخ بدهد. کودکان از گرسنگی به شهادت رسیدند مادران رنج‌ها و درد‌ها را بین خود تقسیم کردند و به سوگ فرزندان، همسران، پدران و مادران شهید خود نشستند، اما حسرت یک آه را بر قلب آمریکا و صهیونیست‌ها نهادند.» غزه را به فرهنگ، ادبیات، مقاومت و گنجینه پایداری تبدیل کردند.

ابوترابی‌فرد گفت: نتانیاهو با تکیه بر ماشین جنگی آمریکا و ناتو و حمایت سیاسی غرب، گفته بود حماس را نابود و خلع‌سلاح می‌کند، اسیران را با قدرت آزاد می‌کند و فلسطینی‌ها را از غزه اخراج می‌کند اشتباه بن گورن را که همه فلسطینی‌ها را قتل‌عام یا مجبور به مهاجرت از فلسطین نکرد، تکرار نمی‌کند. او به هیچ یک از اهداف تعریف‌شده شیطانی و اهریمنی خود دست نیافت. در شرم‌الشیخ با مذاکره با سران حماس و قبول شکست و عقب‌نشینی اجباری از غزه و آزادی ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی، موافقت حماس را برای آزادی ۲۰ اسیر صهیونیست به دست آورد.

وی بیان کرد: شهید ابوعبیده، اسطوره مجاهدت و مقاومت و سخنگوی قدرتمند گردان‌های قسام گفته بود «اگر دشمنان ما شن‌های غزه را دانه‌دانه جست‌و‌جو کنند، اسیران اسرائیلی را جز با اراده مقاومت و حماس نمی‌توانند آزاد کنند»؛ دنیا شاهد چنین رویدادی است. غزه را با خاک یکسان کردند، اما حتی یک اسیر را نتوانستند آزاد کنند. این قدرت ایمان و قدرت یک ملت است؛ این قدرت است که قطعاً پیروز است.

ابوترابی‌فرد اظهار کرد: امروز بحران سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی مصیبت بزرگی است که دولت صهیونیستی با آن مواجه است. برگمن تحلیلگر برجسته صهیونیست، این عقب‌نشینی را امتیاز عمیق توصیف می‌کند و می‌نویسد چرا نتانیاهو از خطوط قرمز خود گذشت.

منبع: ایسنا