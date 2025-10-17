حماس اعلام کرد اجساد اسرای اسرائیلی در عمق معادل هفت طبقه مدفون شده و بازیابی آنها به دلیل ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود تجهیزات تخصصی مشکل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کانال اسرائیلی «i۲۴ News» در گزارشی مبتنی بر اخبار منابع آگاه از ارسال اطلاعیه جنبش حماس به میانجی‌گران بین‌المللی خبر داده است. بر اساس این گزارش، اجساد تعدادی از اسرای اسرائیلی در عمق معادل هفت طبقه و در مجاورت بمب‌های عمل‌نکرده قرار دارند.

الیوم السابع نیز با انتشار متن کامل بیانیه حماس گزارش داد که این جنبش تأکید کرده است فرآیند بازگرداندن اجساد به دلیل ممانعت نظامیان اسرائیلی از ورود تجهیزات تخصصی به نوار غزه با تأخیر مواجه شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «برخی از اجساد در تونل‌های تخریب‌شده توسط ارتش اسرائیل و گروهی دیگر زیر آوار ساختمان‌های بمباران‌شده مدفون مانده‌اند.»

حماس در ادامه با انتساب مستقیم مسئولیت این فاجعه به ارتش اسرائیل، تصریح کرده است: «تا آنجا که دسترسی به اجساد میسر بوده، آنها را مستقیماً تحویل داده‌ایم، اما برای بازیابی سایر اجساد به تجهیزات سنگین آواربرداری نیاز داریم که ورود آنها توسط رژیم صهیونیستی مسدود شده است.»

این جنبش مقاومت، مسئولیت کامل تأخیر در تحویل اجساد را متوجه کابینه نتانیاهو دانسته و آن را ناشی از ممانعت عمدی از تأمین تجهیزات لازم معرفی کرده است. حماس ضمن تأکید مجدد بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس و تلاش‌های بشردوستانه، نتانیاهو را به تعلل عمدی در اجرای تعهداتش متهم کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقامات اسرائیلی با صدور اخطاریه‌هایی، شرط تداوم آتش‌بس را اجرای کامل مفاد توافق از جمله بازگرداندن کلیه اجساد اعلام کرده‌اند. در همین زمینه، گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز به بررسی همین موضوع اختصاص یافته است.

منبع: یوم السابع

برچسب ها: جنبش حماس ، اسرای اسرائیلی
خبرهای مرتبط
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
محرومیت ۶۵۰ هزار کودک غزه‌ای از تحصیل برای سومین سال پیاپی
اسرائیل با ادعای تأخیر حماس در تحویل اجساد، تهدید به ازسرگیری جنگ کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فشارهای آمریکا موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین شد/ برگه سرشماری ها باید برگردند + فیلم
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ
شکاف در بالاترین سطح؛ ترامپ از صلح می‌گوید، نتانیاهو از جنگ
عون: حملات اسرائیل برنامه‌ای برای نابودی زیرساخت‌های لبنان است
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
دیدبان حقوق بشر: غزه با بزرگ‌ترین فاجعه عمرانی معاصر جهان روبروست
همایش خادمان همدلی و مهربانی برگزار شد + فیلم
غزه با ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبرو است
الگوی عراق ۲۰۰۳ تکرار می‌شود: «جنگ با مواد مخدر» بهانه جدید آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا
آخرین اخبار
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
انعقاد پیمان دفاعی آمریکا و عربستان در آستانه سفر ولیعهد سعودی به واشنگتن
نابودی کامل کشاورزی و افزایش ۲۵ برابری قیمت مواد غذایی در غزه
رد شایعات پیرامون صدور ویزا؛ ویزاها کاری نیستند + فیلم
الگوی عراق ۲۰۰۳ تکرار می‌شود: «جنگ با مواد مخدر» بهانه جدید آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا
تعلیق کامل ترانزیت کالاهای افغانستان از مسیر پاکستان
سفرهای هند و مسکو گام‌های مهم برای تقویت جایگاه بین‌المللی افغانستان بود
دیدار سرپرست وزارت انرژی طالبان در مسکو با همتای روسی خود
تأکید بر همکاری امنیتی مقامات ایران و افغانستان
غزه با ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبرو است
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ
دیدبان حقوق بشر: غزه با بزرگ‌ترین فاجعه عمرانی معاصر جهان روبروست
شکاف در بالاترین سطح؛ ترامپ از صلح می‌گوید، نتانیاهو از جنگ
عون: حملات اسرائیل برنامه‌ای برای نابودی زیرساخت‌های لبنان است
حماس حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
همایش خادمان همدلی و مهربانی برگزار شد + فیلم
فشارهای آمریکا موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین شد/ برگه سرشماری ها باید برگردند + فیلم
تلگراف: ترامپ در برابر پوتین ناکام خواهد ماند
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
کرملین: پوتین و ترامپ درباره موشک‌های تاماهاک صحبت کردند
سفر غیرمنتظره هیات‌های فلسطینی به قاهره
حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان
حمایت ترامپ از گروه‌های فلسطینی تحت حمایت رژیم صهیونیستی در غزه
تاکید ترامپ بر پیشرفت قابل توجه در تماس با پوتین
پاپ استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیری‌ها را محکوم کرد
ترامپ و پوتین در مجارستان دیدار می‌کنند
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین