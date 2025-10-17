حماس اعلام کرد اجساد اسرای اسرائیلی در عمق معادل هفت طبقه مدفون شده و بازیابی آنها به دلیل ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود تجهیزات تخصصی مشکل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کانال اسرائیلی «i۲۴ News» در گزارشی مبتنی بر اخبار منابع آگاه از ارسال اطلاعیه جنبش حماس به میانجیگران بینالمللی خبر داده است. بر اساس این گزارش، اجساد تعدادی از اسرای اسرائیلی در عمق معادل هفت طبقه و در مجاورت بمبهای عملنکرده قرار دارند.
الیوم السابع نیز با انتشار متن کامل بیانیه حماس گزارش داد که این جنبش تأکید کرده است فرآیند بازگرداندن اجساد به دلیل ممانعت نظامیان اسرائیلی از ورود تجهیزات تخصصی به نوار غزه با تأخیر مواجه شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «برخی از اجساد در تونلهای تخریبشده توسط ارتش اسرائیل و گروهی دیگر زیر آوار ساختمانهای بمبارانشده مدفون ماندهاند.»
حماس در ادامه با انتساب مستقیم مسئولیت این فاجعه به ارتش اسرائیل، تصریح کرده است: «تا آنجا که دسترسی به اجساد میسر بوده، آنها را مستقیماً تحویل دادهایم، اما برای بازیابی سایر اجساد به تجهیزات سنگین آواربرداری نیاز داریم که ورود آنها توسط رژیم صهیونیستی مسدود شده است.»
این جنبش مقاومت، مسئولیت کامل تأخیر در تحویل اجساد را متوجه کابینه نتانیاهو دانسته و آن را ناشی از ممانعت عمدی از تأمین تجهیزات لازم معرفی کرده است. حماس ضمن تأکید مجدد بر پایبندی خود به توافق آتشبس و تلاشهای بشردوستانه، نتانیاهو را به تعلل عمدی در اجرای تعهداتش متهم کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که مقامات اسرائیلی با صدور اخطاریههایی، شرط تداوم آتشبس را اجرای کامل مفاد توافق از جمله بازگرداندن کلیه اجساد اعلام کردهاند. در همین زمینه، گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز به بررسی همین موضوع اختصاص یافته است.
منبع: یوم السابع