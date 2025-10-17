مدیرکل ورزش و جوانان استان قم از حضور گسترده ورزشکاران این استان در هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور خبر داد و گفت: قم با بیش از ۲۷۰ ورزشکار دختر و پسر در این رویداد ملی شرکت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـحسن سلطانی با اشاره به جایگاه ویژه المپیاد استعداد‌های برتر در مسیر استعدادیابی ورزشی اظهار کرد: استان قم در بخش بانوان با اعزام حدود ۱۱۰ ورزشکار و ۲۱ مربی در ۲۱ رشته ورزشی شامل اسکیت، بدمینتون، تنیس روی میز، تکواندو، تیراندازی، موی‌تای، دو و میدانی، کبدی، بسکتبال، هندبال، والیبال، شنا، سه‌گانه، قایقرانی، شمشیربازی، تیر و کمان، هاکی، جودو، ووشو، کاراته و شطرنج در این المپیاد حضور دارد.

وی افزود: در بخش پسران نیز قم با حدود ۱۶۵ ورزشکار و ۳۰ مربی در ۲۳ رشته ورزشی از جمله اسکیت، بوکس، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تنیس روی میز، تکواندو، تیراندازی، موی‌تای، دو و میدانی، کبدی، بسکتبال، هندبال، والیبال، شنا، سه‌گانه، قایقرانی، شمشیربازی، تیر و کمان، هاکی، جودو، ووشو، کاراته و شطرنج شرکت خواهد کرد.

سلطانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اعزام تیم‌ها گفت: تمام مراحل مربوط به تست‌گیری ورزشکاران در پایگاه قهرمانی، صدور گواهی سلامت قلب و معرفی‌نامه‌های رسمی هیئت‌ها انجام شده و ورزشکاران آماده حضور در رقابت‌های ملی هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در پایان با تأکید بر اهمیت المپیاد استعداد‌های برتر به‌عنوان یکی از طرح‌های کلان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: این رویداد، زمینه‌ساز شناسایی و پرورش استعداد‌های ناب ورزشی کشور است و اداره کل ورزش و جوانان قم با تمام توان از حضور ورزشکاران خود در این رقابت‌ها حمایت می‌کند.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

 

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
تاریخ سازی پهلوان‌های نوجوان قمی در المپیاد استعدادهای برتر کشور
روایت تلخ قهرمان قمی آسیا از پشت در مدرسه
تجلیل «عباسعلی گایینی» چهره علمی و ورزشی کشور در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حضور بیش از ۲۷۰ ورزشکار قمی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور
ایران در جمع ۱۰ کشور برتر فناوری هسته‌ای قرار دارد
آخرین اخبار
ایران در جمع ۱۰ کشور برتر فناوری هسته‌ای قرار دارد
حضور بیش از ۲۷۰ ورزشکار قمی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور
معاون جدید اطلاعات و اخبار صداوسیمای قم معرفی شد
روایت تلخ قهرمان قمی آسیا از پشت در مدرسه
مقاومت با ایمان، بصیرت و ولایت شکست‌ناپذیر است
چهارمین همایش «علامه ذوالفنون» در قم برگزار شد
برخورد قانونی با تخلیه غیرمجاز پسماند صنعتی در جاده قم به کاشان