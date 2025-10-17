باشگاه خبرنگاران جوان ـحسن سلطانی با اشاره به جایگاه ویژه المپیاد استعداد‌های برتر در مسیر استعدادیابی ورزشی اظهار کرد: استان قم در بخش بانوان با اعزام حدود ۱۱۰ ورزشکار و ۲۱ مربی در ۲۱ رشته ورزشی شامل اسکیت، بدمینتون، تنیس روی میز، تکواندو، تیراندازی، موی‌تای، دو و میدانی، کبدی، بسکتبال، هندبال، والیبال، شنا، سه‌گانه، قایقرانی، شمشیربازی، تیر و کمان، هاکی، جودو، ووشو، کاراته و شطرنج در این المپیاد حضور دارد.

وی افزود: در بخش پسران نیز قم با حدود ۱۶۵ ورزشکار و ۳۰ مربی در ۲۳ رشته ورزشی از جمله اسکیت، بوکس، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تنیس روی میز، تکواندو، تیراندازی، موی‌تای، دو و میدانی، کبدی، بسکتبال، هندبال، والیبال، شنا، سه‌گانه، قایقرانی، شمشیربازی، تیر و کمان، هاکی، جودو، ووشو، کاراته و شطرنج شرکت خواهد کرد.

سلطانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اعزام تیم‌ها گفت: تمام مراحل مربوط به تست‌گیری ورزشکاران در پایگاه قهرمانی، صدور گواهی سلامت قلب و معرفی‌نامه‌های رسمی هیئت‌ها انجام شده و ورزشکاران آماده حضور در رقابت‌های ملی هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در پایان با تأکید بر اهمیت المپیاد استعداد‌های برتر به‌عنوان یکی از طرح‌های کلان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: این رویداد، زمینه‌ساز شناسایی و پرورش استعداد‌های ناب ورزشی کشور است و اداره کل ورزش و جوانان قم با تمام توان از حضور ورزشکاران خود در این رقابت‌ها حمایت می‌کند.

