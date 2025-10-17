باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت جوی-ترافیکی محورهای شمالی تا ساعت ۱۲ ظهر امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ را اعلام کرد که به شرح زیر است:
- ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس حدفاصل ماسال تا انارک و مسیر جنوب به شمال این محور حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه
- ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور هراز محدودههای سهراهی چلاو و رینه
- ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران-پردیس حدفاصل تونل شماره ۱ تا تونل شماره ۲ و آزادراه پردیس-تهران محدوده تونل شماره ۲
- تردد روان در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، مسیرهای رفت و برگشت آزادراه تهران-شمال، محور هراز و مسیر جنوب به شمال آزادراه قزوین-رشت
ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
آخرین وضعیت جوی-ترافیکی سایر محورها
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین حدفاصل گلشهر تا کمالشهر
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس
- پدیده مهگرفتگی در برخی از محورهای استانهای اردبیل و گلستان