رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری از برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت‌های مدیره نظام پزشکی همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده دکتر صالحی فرد در بازدید از فرایند اخذ رای در ‎این انتخابات گفت: نهمین دوره انتخابات هیئت‌های مدیره نظام پزشکی از ساعت ۷ صبح امروز جمعه ۲۵ مهرماه آغاز شد و تا ساعت۱۷ (به مدت ۱۰ ساعت) ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این زمان با درخواست ستاد اجرایی و موافقت هیئت نظارت قابل تمدید است گفت: این انتخابات هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود و امسال برای اولین بار بصورت کاملا الکترونیکی برگزار گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سلامت فرآیند رأی‌گیری، حذف خطا‌های انسانی و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی از مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی است که فضایی آرام، شفاف و بدون کوچک‌ترین مشکل را ایجاد می‌کند.

دکتر صالحی فرد ادامه داد: رأی‌گیری حوزه انتخابیه شهرکرد (شامل شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان، اردل و کیار) در محل کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع) شهرکرد واقع در خیابان شریعتی انجام می‌شود.


به گفته وی؛ همچنین حوزه انتخابیه شهرستان لردگان (شامل شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد) در محل شبکه بهداشت ودرمان لردگان، حوزه انتخابیه شهرستان بروجن در محل بیمارستان ولیعصر (عج) واقع در میدان نبوت به سمت جاده مبارکه و حوزه انتخابیه شهرستان فارسان (شامل شهرستان‌های فارسان و کوهرنگ) در محل شبکه بهداشت ودرمان فارسان واقع در بلوار آیت اله خامنه‌ای روبروی کلانتری ۱۱ می‌باشد.


وی با دعوت از همه شاغلین در حرفه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسان پروانه دار برای مشارکت حداکثری در این انتخابات گفت: ملزومات حضور در حوزه انتخابیه همراه داشتن کارت ملی و کارت نظام پزشکی است.

گفتنی است؛ نتایج این انتخابات حداکثر تا صبح فردا بصورت رسمی اعلام خواهد شد.

