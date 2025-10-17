باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد در بازدید از فرایند اخذ رای در ‎این انتخابات گفت: نهمین دوره انتخابات هیئت‌های مدیره نظام پزشکی از ساعت ۷ صبح امروز جمعه ۲۵ مهرماه آغاز شد و تا ساعت۱۷ (به مدت ۱۰ ساعت) ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این زمان با درخواست ستاد اجرایی و موافقت هیئت نظارت قابل تمدید است گفت: این انتخابات هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود و امسال برای اولین بار بصورت کاملا الکترونیکی برگزار گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سلامت فرآیند رأی‌گیری، حذف خطا‌های انسانی و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی از مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی است که فضایی آرام، شفاف و بدون کوچک‌ترین مشکل را ایجاد می‌کند.

دکتر صالحی فرد ادامه داد: رأی‌گیری حوزه انتخابیه شهرکرد (شامل شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان، اردل و کیار) در محل کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع) شهرکرد واقع در خیابان شریعتی انجام می‌شود.



به گفته وی؛ همچنین حوزه انتخابیه شهرستان لردگان (شامل شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد) در محل شبکه بهداشت ودرمان لردگان، حوزه انتخابیه شهرستان بروجن در محل بیمارستان ولیعصر (عج) واقع در میدان نبوت به سمت جاده مبارکه و حوزه انتخابیه شهرستان فارسان (شامل شهرستان‌های فارسان و کوهرنگ) در محل شبکه بهداشت ودرمان فارسان واقع در بلوار آیت اله خامنه‌ای روبروی کلانتری ۱۱ می‌باشد.



وی با دعوت از همه شاغلین در حرفه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسان پروانه دار برای مشارکت حداکثری در این انتخابات گفت: ملزومات حضور در حوزه انتخابیه همراه داشتن کارت ملی و کارت نظام پزشکی است.

گفتنی است؛ نتایج این انتخابات حداکثر تا صبح فردا بصورت رسمی اعلام خواهد شد.