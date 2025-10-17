باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ترافیک در سال‌های اخیر به اصلی‌ترین چالش مدیریت شهری خرم‌آباد تبدیل شده است؛ شهری با رشد سریع جمعیت، افزایش خودروها، بافت نامناسب خیابان‌ها و کمبود مسیرهای جایگزین.

این مشکل نه‌تنها زمان و انرژی شهروندان را هدر می‌دهد بلکه تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی، آلودگی هوا و توسعه اقتصادی شهر دارد.

در همین راستا، مدیران استان لرستان اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس عمرانی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ پروژه‌هایی که هدف آن‌ها رفع گره‌های ترافیکی و ایجاد شبکه‌ای روان برای عبور و مرور در پایتخت لرستان است.

ترافیک؛ چالش نخست خرم‌آباد

نورالدین درمنان، فرماندار مرکز لرستان ترافیک را مهم‌ترین مسئله شهرعنوان کرد و گفت:ترافیک اولین و مهم‌ترین چالش شهر خرم‌آباد است. باید از تمام امکانات و ابزارهای موجود با همدلی مدیران و مشارکت مردم برای رفع گره‌های ترافیکی استفاده کنیم.

وی افزود:می‌خواهیم از ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان برای هم‌افزایی و جابه‌جایی تأسیسات در مسیر پروژه بهره ببریم تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری پیش برود.

فرماندار خرم‌آباد همچنین با اشاره به تجارب موفق گذشته در پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح شهدای جاویدالاثر و امام رضا (ع) گفت:انتظار داریم پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار نیز همانند دو پروژه موفق پیشین، بااقتدار آغاز و زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری برسد تا شاهد روان‌سازی ترافیک در سطح شهر باشیم.

کمربندی شرقی؛ راه نجات خرم‌آباد از گره ترافیکی

سعید شاهرخی، استاندار لرستان پروژه کمربندی شرقی خرم‌آباد را کلیدی‌ترین پروژه ترافیکی استان دانست و اظهار داشت:پروژه کمربندی شرقی نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک شهر خرم‌آباد دارد و علاوه بر آن، یک نقش پدافندی مهم برای شهر ایفا می‌کند.

وی افزود:این پروژه در راستای منافع مردم است و خوشبختانه همکاری مناسبی برای اجرای آن در جریان است. همکاری بین‌بخشی میان دانشگاه آزاد، مالکین منطقه و دستگاه‌های اجرایی، نمونه‌ای از مشارکت مؤثر برای توسعه شهری محسوب می‌شود.

استاندار لرستان ضمن تقدیر از همکاری مالکین و دانشگاه آزاد در اجرای این طرح گفت:مالکین این منطقه به‌عنوان شهروندان نمونه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. این روحیه همکاری و مشارکت، الگویی ارزشمند برای دیگر پروژه‌های توسعه‌ای استان است.

ترافیک خرم‌آباد تنها یک معضل تکراری نیست؛ آزمونی برای سنجش توان مدیریتی، هماهنگی دستگاه‌ها و میزان مشارکت مردمی است.

اگر پروژه‌های عمرانی همچون تقاطع شهدای اقتدار و کمربندی شرقی با سرعت و دقت اجرا شوند، امید می‌رود که شهر خرم‌آباد از زیر سایه‌ی گره‌های ترافیکی خارج شده و به شهری روان‌تر، زیباتر و قابل‌زیست‌تر تبدیل گردد.