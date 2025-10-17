باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرای مشیر، یکی از زیباترین سراهای تاریخی شیراز، در نزدیکی بازار وکیل و در قلب بافت قدیمی شهر قرار دارد. این بنا در دوران قاجار به دستور میرزا ابوالحسن‌خان مشیرالملک ساخته شد و با نام «سرای گلشن» نیز شناخته می‌شود.

سرای مشیر با حیاط مرکزی، حوض سنگی و حجره‌های منظم خود نمونه‌ای شاخص از معماری سنتی بازارهای ایرانی است. آجرکاری‌ها، کاشی‌های فیروزه‌ای و ارسی‌های چوبی آن جلوه‌ای چشم‌نواز دارند.

امروزه این سرا محلی برای فروش صنایع‌دستی و سوغات اصیل شیراز است و فضایی دل‌انگیز برای عکاسی و گردش در میان هنر و تاریخ فراهم می‌کند.

عکس از یاسمن شریفی