وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از ایجاد منطقه‌ای حائل در امتداد مرز شمالی نوار غزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «یسرائیل کاتس»، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، دستور داده است تا «خط زرد» به صورت میدانی و با نشانه‌گذاری واضح و پیوسته مشخص شود.

این اقدام با هدف تعیین مرز دقیق در مناطقی صورت گرفته که نظامیان اسرائیل حتی پس از برقراری آتش‌بس همچنان در آن مستقر هستند. مقامات رژیم صهیونیستی ادعا کرده‌اند که این اقدام برای جلوگیری از نزدیک شدن اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و غیرنظامیان فلسطینی به این مناطق انجام شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای هشدار داده است که هرگونه تلاش برای عبور از این خط با تیراندازی مستقیم مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش‌های میدانی، نیرو‌های اشغالگر در شب گذشته و بامداد امروز جمعه، در نزدیکی «خط زرد» و در داخل نوار غزه، به سمت تعدادی از فلسطینیانی که به ادعای آنها به نیرو‌های اسرائیلی نزدیک شده بودند، گلوله‌های هشدار شلیک کرده‌اند.

این تحرکات نظامی در حالی صورت می‌گیرد که نظامیان اشغالگر به عملیات امنیتی خود در شهر‌های مختلف کرانه باختری از جمله نابلس، جنین، اریحا و طولکرم ادامه داده و ده‌ها تن از فلسطینیان را با اتهام «مظنون بودن به فعالیت‌های تروریستی» بازداشت کرده‌اند.

گفتنی است این اقدامات تنش‌آفرین در حالی انجام می‌شود که رژیم صهیونیستی تاکنون به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه آتش‌بس اخیر عمل نکرده و گذرگاه‌های مرزی را برای ورود کمک‌های بشردوستانه و کاروان‌های امدادی بازنگذاشته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: منطقه حائل ، آتش بس در غزه
خبرهای مرتبط
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
غزه با ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبرو است
هشدار آنروا:
نابودی کامل کشاورزی و افزایش ۲۵ برابری قیمت مواد غذایی در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فشارهای آمریکا موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین شد/ برگه سرشماری ها باید برگردند + فیلم
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ
شکاف در بالاترین سطح؛ ترامپ از صلح می‌گوید، نتانیاهو از جنگ
عون: حملات اسرائیل برنامه‌ای برای نابودی زیرساخت‌های لبنان است
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
دیدبان حقوق بشر: غزه با بزرگ‌ترین فاجعه عمرانی معاصر جهان روبروست
همایش خادمان همدلی و مهربانی برگزار شد + فیلم
غزه با ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبرو است
الگوی عراق ۲۰۰۳ تکرار می‌شود: «جنگ با مواد مخدر» بهانه جدید آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا
آخرین اخبار
حماس: اجساد اسرا زیر ۷ طبقه آوار و بمب‌های عمل‌نکرده مدفون شده‌اند
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
انعقاد پیمان دفاعی آمریکا و عربستان در آستانه سفر ولیعهد سعودی به واشنگتن
نابودی کامل کشاورزی و افزایش ۲۵ برابری قیمت مواد غذایی در غزه
رد شایعات پیرامون صدور ویزا؛ ویزاها کاری نیستند + فیلم
الگوی عراق ۲۰۰۳ تکرار می‌شود: «جنگ با مواد مخدر» بهانه جدید آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا
تعلیق کامل ترانزیت کالاهای افغانستان از مسیر پاکستان
سفرهای هند و مسکو گام‌های مهم برای تقویت جایگاه بین‌المللی افغانستان بود
دیدار سرپرست وزارت انرژی طالبان در مسکو با همتای روسی خود
تأکید بر همکاری امنیتی مقامات ایران و افغانستان
غزه با ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبرو است
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ
دیدبان حقوق بشر: غزه با بزرگ‌ترین فاجعه عمرانی معاصر جهان روبروست
شکاف در بالاترین سطح؛ ترامپ از صلح می‌گوید، نتانیاهو از جنگ
عون: حملات اسرائیل برنامه‌ای برای نابودی زیرساخت‌های لبنان است
حماس حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
همایش خادمان همدلی و مهربانی برگزار شد + فیلم
فشارهای آمریکا موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین شد/ برگه سرشماری ها باید برگردند + فیلم
تلگراف: ترامپ در برابر پوتین ناکام خواهد ماند
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
کرملین: پوتین و ترامپ درباره موشک‌های تاماهاک صحبت کردند
سفر غیرمنتظره هیات‌های فلسطینی به قاهره
حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان
حمایت ترامپ از گروه‌های فلسطینی تحت حمایت رژیم صهیونیستی در غزه
تاکید ترامپ بر پیشرفت قابل توجه در تماس با پوتین
پاپ استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیری‌ها را محکوم کرد
ترامپ و پوتین در مجارستان دیدار می‌کنند
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین