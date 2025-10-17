باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «یسرائیل کاتس»، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، دستور داده است تا «خط زرد» به صورت میدانی و با نشانهگذاری واضح و پیوسته مشخص شود.
این اقدام با هدف تعیین مرز دقیق در مناطقی صورت گرفته که نظامیان اسرائیل حتی پس از برقراری آتشبس همچنان در آن مستقر هستند. مقامات رژیم صهیونیستی ادعا کردهاند که این اقدام برای جلوگیری از نزدیک شدن اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و غیرنظامیان فلسطینی به این مناطق انجام شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای هشدار داده است که هرگونه تلاش برای عبور از این خط با تیراندازی مستقیم مواجه خواهد شد. بر اساس گزارشهای میدانی، نیروهای اشغالگر در شب گذشته و بامداد امروز جمعه، در نزدیکی «خط زرد» و در داخل نوار غزه، به سمت تعدادی از فلسطینیانی که به ادعای آنها به نیروهای اسرائیلی نزدیک شده بودند، گلولههای هشدار شلیک کردهاند.
این تحرکات نظامی در حالی صورت میگیرد که نظامیان اشغالگر به عملیات امنیتی خود در شهرهای مختلف کرانه باختری از جمله نابلس، جنین، اریحا و طولکرم ادامه داده و دهها تن از فلسطینیان را با اتهام «مظنون بودن به فعالیتهای تروریستی» بازداشت کردهاند.
گفتنی است این اقدامات تنشآفرین در حالی انجام میشود که رژیم صهیونیستی تاکنون به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه آتشبس اخیر عمل نکرده و گذرگاههای مرزی را برای ورود کمکهای بشردوستانه و کاروانهای امدادی بازنگذاشته است.
منبع: الجزیره