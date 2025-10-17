باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - رضا رئیس کرمی رئیس هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ساعت ۷ صبح امروز انتخابات نظام پزشکی در سه حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان بوعلی شروع شده و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت.

به گفته وی در این دوره از انتخابات نظام پزشکی، انتخابات در ۶ رشته برگزار می شود و در مجموع ۱۷ نفر انتخاب و به عنوان هیات مدیره نظام پزشکی شهر تهران تعیین خواهند شد.

وی ادامه داد: انتخابات همزمان در ۱۱ شهر دیگر استان تهران هم در حال برگزاری است و بسته به تعداد پزشکان هر شهری تعداد هیئت مدیره آن شهر مشخص می‌شود.

رئیس کرمی تصریح کرد: نتایج حداکثر تا فردا اعلام خواهد شد با توجه به اینکه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است آمار سریع داده می شود و صورت جلسه به هیئت نظارت هیئت اجرایی ومرکزی ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: امیدواریم که همکاران پزشک در همین ساعت تعیین شده برای رای دادن حضور پیدا کنند ولی اگر نیاز باشد زمان برگزاری تمدید خواهد شد.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد ۱۱۰ هزار عضو نظام پزشکی تهران داریم که واجد شرکت در انتخابات نظام پزشکی هستند و تا الان بیش از ۴۰۰۰ نفر در این دوره مشارکت داشته اند.

وی اضافه کرد: اما اینکه چه تعداد در این انتخابات حضور پیدا کنند مشخص نیست به همین خاطر ۱۱۰ هزار تا آمار نظام پزشکی و ثبت نام کرده‌های اولیه است.