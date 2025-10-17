باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجتالاسلام سیدمحمدنبی موسویفرد امام جمعه اهواز امروز در خطبههای نماز جمعه با تشبیه عقبنشینی رژیم صهیونیستی از غزه به یک «زلزله بزرگ سیاسی» اظهار کرد: مقاومت پیروز میدان است و پیشلرزههای این زلزله آغاز شده است.
امام جمعه اهواز با اشاره به آینده تحولات غزه بیان کرد: ما تازه پیشلرزههای آن را مشاهده میکنیم و زلزلههای بزرگ در آینده نمایان خواهد شد.
وی با برشمردن اهداف اولیه رژیم صهیونیستی شامل نابودی حماس، آزادی اسرا و ویرانی تونلها، خاطرنشان کرد: آنها نه تنها به هیچ یک از اهدافشان نرسیدند بلکه مجبور شدند رسماً اعلام عقبنشینی کنند.
پیروزی با تکیه بر ایمان
موسوی فرد با اشاره به عملیاتهای غافلگیرکننده حماس، قدرت رژیم صهیونیستی را «پوشالی» خواند و تأکید کرد: مردم غزه با ۶۸۰ هزار مجروح و شهید و ویرانی ۸۰ درصد غزه، نه تنها بازنده نشدند، بلکه به بزرگترین چهره مقاومت در دنیا تبدیل شدند.
وی مردم غزه را نمادی از پیروزی با تکیه بر ایمان و کمترین امکانات دانست و افزود: آنها با ایستادگی و با دست خالی توانستند با اتکا بر خدا پیروزی را رقم بزنند.
امام جمعه اهواز با تأکید بر هوشیاری مردم ایران اسلامی گفت: ما باید هر لحظه آمادگی برای توطئه دشمنان را داشته باشیم.
بانکها به جان مردم افتادهاند
حجتالاسلام موسوی فرد در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه اهواز، با انتقاد از وضعیت وامهای بانکی، تصریح کرد: امروز بسیاری از جوانان دچار مشکل هستند در حالی که بانکها به جان مردم افتادهاند که خلاف اسلام بوده و یک نوع ربا است.
وی با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به این وضعیت افزود: مردم برای ازدواج و مسکن وام میخواهند که دور از انصاف است و باید به فکر همنوع خود باشیم.
هشدار درباره آلودگی هوای هویزه
امام جمعه اهواز در پایان با اشاره به مشکلات داخلی، از آلودگی شدید هوای هویزه و مناطق اطراف ابراز نگرانی کرد و گفت: ۳۰ هزار هکتار زمین در عراق منشأ این آلودگی بوده و باید فکری عاجل برای این مسئله کرد.
