باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و مجری هوشمندسازی صنعت برق و توسعه کنتور‌های هوشمند روز جمعه در خصوص وضعیت برق و شبکه انتقال گفت: از لحاظ فنی و استانداردی در حوزه برق شرایط خوبی داریم و تمام استاندارد‌ها را رعایت کردیم، میزان تلفات ما در حوزه فوق توزیع و انتقال شبکه‌های برق مشابه کشور‌های پیشرفته است.

وی با اشاره به تلفات ۹.۷ درصدی در حوزه توزیع برق ادامه داد: تلفات حوزه توزیع برق ایران با توجه به تفاوت‌های ما در نحوه تحویل برق که در ۳ فاز در محدوده ۴۰۰ ولت و در تک‌فاز ۲۲۰ ولت است نسبت به کشور‌های پیشرفته دنیا مانند ژاپن و کره‌جنوبی که تحویل انرژی حداکثری ۱۱ تا ۳۳ کیلوولتی دارند، خوب است.

ذبیحی تأکید کرد: به دلیل اینکه گستردگی کشور ما را ناچار به گسترش شبکه می‌کند، میزان مشخصی از تلفات شبکه و تلفات فنی در شبکه برق ایران اجتناب‌ناپذیر است.

وی اضافه کرد: البته بخشی از تلفات شبکه برق ما نیز به صورت غیرفنی بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و مربوط به مسائل خارج از کنتور (مواردی مانند برق‌دزدی) است که نیاز به پیگیری دارد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر یادآور شد: با احتساب مجموع موارد اشاره‌شده وضعیت تلفات شبکه برق ایران نسبتا شرایط مطلوبی است و موضوعی نیست که تاثیر جدی بر ناترازی برق کشور داشته باشد.

منبع: وزارت نیرو