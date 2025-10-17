باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانههای ترکی، ۸۱ عضو سازمان مدیریت بحران و بلایای طبیعی ترکیه (آفاد) که در پاسخ به زمینلرزه تجربه دارند، در تلاشهای جستوجو و نجات در این منطقه پشتیبانی میدهند.
این در حالی است که اسرائیل به حماس تا سهشنبه آینده مهلت داده است تا تمامی اجساد اسرای کشته شده در غزه را تحویل دهد، با وجود گزارشهایی که حاکی از درک طرفین اسرائیلی و آمریکایی از این موضوع است که جستجوی اجساد ممکن است هفتهها یا حتی ماهها طول بکشد.
به گزارش رسانهها، تیم ترکی از تیمهایی که برای رعایت این مهلت زمانی تلاش میکنند، پشتیبانی خواهد کرد.