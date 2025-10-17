خطیب موقت جمعه گرگان گفت: عدالت اقتصادی راه برون رفت کشور از بحران‌هاست و مسوولان برای تحقق آن باید به مسائل اقتصادی، حمایت از محرومان و تولید ملی بیش از پیش توجه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام محمد مهاجرمازندرانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با تاکید بر پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی فقر گفت: فقر می‌تواند انسان را به کفر و ناامیدی برساند، اما اگر انسان خود را فقیر در برابر خدا بداند و به ذات الهی توکل کند، از همه نیاز‌های دنیوی بی‌نیاز می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و محرومان، از مسوولان خواست ضمن افزایش حمایت‌های اجتماعی، رونق تولید ملی و ثبات اقتصادی را در اولویت قرار دهند تا چرخ اقتصاد با قوت بچرخد و مشکلات معیشتی مردم به حداقل برسد.

مهاجرمازندرانی خواستار تعیین قیمت منصفانه برای کالا‌های اساسی همچون گندم و پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان شد و تاکید کرد: اگر مسائل اقتصادی سامان پیدا کند، بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

خطیب نماز جمعه گرگان سپس به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، واکنش نشان داد و این اظهارات را نمونه‌ای از زیاده‌خواهی، زورگویی و فشار بی‌سابقه بر ملت ایران دانست.

مهاجرمازندرانی با اشاره به شروط نامعقول مطرح شده برای مذاکره، از جمله توقف کامل برنامه هسته‌ای و قطع حمایت از محور مقاومت، تاکید کرد: برنامه هسته‌ای ایران صرفاً برای مصارف صلح‌آمیز است و رهبر معظم انقلاب ساخت سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده‌اند.

وی همچنین نسبت به عادی‌سازی روابط برخی کشور‌ها با رژیم صهیونیستی هشدار داد و آن را خیانتی به ملت‌های مظلوم منطقه دانست.

منبع:  ایرنا

برچسب ها: نماز جمعه ، تولید ملی
خبرهای مرتبط
راهپیمایی بشارت نصر امروز در گلستان
وحدت مردم ضامن استواری جمهوری اسلامی است
با همدلی و اعتماد به توان داخلی می توان بر تحریم ها غلبه کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تاکید خطیب جمعه گرگان بر لزوم حمایت از محرومان و رونق تولید ملی