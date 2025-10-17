باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـآیتالله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، امروز در خطبههای این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه قم که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور، گفت: ایران قوی در پرتو توکل بر خدا و برخورداری از اقتصادی منسجم و توانمند معنا پیدا میکند.
او با بیان اینکه اقتصاد قوی باید متکی بر ظرفیتهای درونی، سرمایه انسانی کارآمد و پیوند هوشمند با اقتصاد منطقهای و جهانی باشد، افزود: اقتصاد توانمند پشتوانهای برای امنیت ملی، توسعه علمی، ارتقای سطح زندگی، استقلال سیاسی و پیشروی تمدنی است.
آیتالله سعیدی تاکید کرد: کشوری که از نظر اقتصادی ضعیف باشد، در سایر عرصهها نیز آسیبپذیر خواهد بود.
او تحقق اقتصاد پویا را منوط به مشارکت مردم، نظارت حاکمیت و حضور فعال بخش خصوصی دانست و افزود: اقتصادی که در برابر تهدیدها آسیبناپذیر باشد، موتور پیشبرنده ایران قوی خواهد بود.
در بخش دیگری از سخنان خود، امام جمعه قم با اشاره به اهمیت زیست عفیفانه در جامعه اسلامی، گفت: زیست عفیفانه در نگاه اول وظیفهای الهی و تکلیفی همگانی برای آحاد مردم و حقی مسلم برای هر انسان است.
او با تأکید بر اینکه این مسئولیت مختص گروه یا جنس خاصی نیست، افزود: مردان و زنان مسلمان، نخبگان، مسئولان، نهادهای فرهنگی، رسانهها و خانوادهها همگی در قبال ترویج زیست عفیفانه مسئولیت دارند.
آیتالله سعیدی با اشاره به نقش پوشش مناسب در تحقق این فریضه اجتماعی، تصریح کرد: آقا و خانمی که با رعایت حریم شرع مقدس و اخلاقی وارد جامعه میشوند، در حقیقت به یک مسئولیت اجتماعی عمل کردهاند؛ چرا که پوشش مناسب تنها یک انتخاب شخصی نیست، بلکه انجام وظیفهای بزرگ در برابر جامعه است.
او در پایان با انتقاد از رویکرد دولت آمریکا در قبال مذاکرات با ایران، گفت: رئیسجمهور آمریکا همچنان به تکرار دروغ مذاکره ادامه میدهد. در حالی که ایران در حال مذاکره غیرمستقیم با آمریکا بود، رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد. منظور آمریکا از مذاکره، تحقیر ملتها در برابر نظام سلطه است.