خربزه مه‌ولاتی از خواص فراوانی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدئو استاد تاجبخش، متخصص طب ایرانی در مورد خواص دمنوش و تخم خربزه مه ولاتی که برای انواع بیماری ها از جمله پروستات، سنگ کلیه و دردهای مفصلی بسیار موثر است صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

