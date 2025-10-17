باشگاه خبرنگاران جوان - سایت ترانسفر مارکت فهرست برترین گلزنان مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا را بررسی کرد که نام ۲ ستاره تیم ملی فوتبال ایران نیز در این فهرست دیده می‌شود.

در صدر این فهرست معز علی مهاجم تیم ملی فوتبال قطر قرار دارد که در ۱۲ بازی ۱۲ گل به ثمر رسانده است تا عملکرد درخشانی از خودش برجای گذاشته باشد.

مهدی طارمی در ۱۵ بازی ۱۰ بار توانسته دروازه حریفان را باز کند و با این آمار در رده سوم فهرست برترین گلزنان قاره آسیا قرار دارد. سردار آزمون دیگر ستاره ایرانی نیز در ۱۳ بازی ۸ بار برای تیم ملی کشورمان گلزنی کرده است و در رده هفتم برترین گلزنان آسیا قرار دارد.

بدون شک طارمی و آزمون در مجموع با ۱۸ گلی که برای تیم ملی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساندند نقش موثری در صعود زودهنگام تیم ملی به جام جهانی ایفا کردند.