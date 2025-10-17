با معرفی روستای کندلوس به عنوان یکی از سه روستای ایرانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو، این روستا به جهانیان معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ایزدی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: هشت روستای ایران امسال برای ثبت در فهرست روستای جهانی هدف گردشگری معرفی شده بودند که پس از داوری علاوه بر روستای کندلوس، دو روستا در استان کرمان و هرمزگان توانستند حائز رتبه ثبت روستای جهانی گردشگری شوند.

او با تبریک این افتخار به مردم ایران و مازندران، افزود: با ثبت روستای کندلوس در فهرست روستای جهانی هدف گردشگری قطعا ورود گردشگران خارجی بیشتر خواهد شد و اقتصاد پایدار در این حوزه برای منطقه رقم خواهد خورد.

ایزدی با بیان اینکه روستا‌های زیادی در مازندران می‌توانستند در این فهرست قرار بگیرند، ادامه داد: انتخاب کندلوس به عنوان روستای جهانی مقدمه‌ای برای معرفی روستا‌های دیگر استان به عنوان هدف گردشگری است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

