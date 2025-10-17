کمیسیون اروپا اعلام کرد در صورت کمک به پیشبرد صلح عادلانه در اوکراین، از برگزاری دیدار بین روسای جمهور آمریکا و روسیه استقبال خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - معاون سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که اتحادیه اروپا از برگزاری دیدار بین رئیسجمهور آمریکا و رئیسجمهور روسیه استقبال میکند، به شرطی که این دیدار به پیشبرد تلاشها برای صلح کمک کند.
اولوف گیل در یک جلسه توجیهی مطبوعاتی گفت: کمیسیون اروپا و مسئول [اورزولا]فوندر لاین از هر گامی که به صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین منجر شود استقبال میکنند. اگر دیدار پیشنهادی در خدمت این هدف باشد، از آن استقبال خواهیم کرد.
وی افزود که موضع اتحادیه اروپا در مورد اوکراین دیرینه و شناختهشده است. علاوه بر این، گیل تأکید کرد که اتحادیه اروپا از رئیسجمهور آمریکا در تلاشهایش حمایت میکند و افزود که این اتحادیه همچنین همه کاری را برای حمایت از اوکراین و تضعیف موضع روسیه انجام میدهد.
پیش از این، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه کشورهای اروپایی را به تلاش برای گسترش درگیری در اوکراین متهم کرد، زیرا آنها مغلوب جاهطلبیهای نظامیگرایانه خود هستند.
پسکوف در گفتوگو با مطبوعات، در مورد مرگ ایوان زویف، روزنامهنگار روس که از منطقه زاپوریژژیا گزارش میداد و در حمله پهپادی اوکراینی کشته شد، اظهار نظر کرد و آنچه اتفاق افتاده را یک جنایت توصیف کرد.
منبع: تاس