شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته سلامت تصاویری از گلگشت فرهنگی ورزشی بانوان آبفا در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته سلامت و در راستای ترویج فرهنگ ورزشهای همگانی و ارتقای سلامت بانوان شاغل، سومین گلگشت فرهنگی بانوان شرکت آب و فاضلاب نیشابور در منطقه گردشگری بام بوژان برگزار شد. فاطمه حسینی، مشاور مدیرعامل در امور بانوان، با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بانوان گفت: چنین برنامههایی ضمن ارتقای سلامت جسمی و روحی بانوان، به افزایش نشاط و همدلی درمحیط کار کمک میکند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
